Крипта всё


Российские власти продолжают обсуждать нюансы регулирования операций с криптовалютой в России — стало известно, что определенные действия с ней могут запретить. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно источнику, подробностями поделился президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он говорит, что Центробанк, Минфин и представители правительства практически договорились об основных положениях закона о регулировании криптовалют в РФ. В частности, как минимум один запрет, касающийся, «крипты», всё же будет присутствовать.

Речь идет о запрете использования криптовалюты как платежного средства. Иными словами, в России будет запрещено официально покупать товары или услуги за «крипту» — правительство запретит считать её деньгами. Скорее всего, цифровые активы будут рассматривать как имущество, а сделки с ней — как бартерные операции. К слову, при желании этим нюансом можно будет воспользоваться, чтобы всё же продавать что-то за криптовалюту — нужно будет лишь оформить это как обмен.

По словам Владимира Потанина, сопредседателя РСПП, на данный момент стороны обсуждают, что именно надо регулировать и каким образом это лучше сделать. Однако мысль о запрете использования «крипты» как платежного средства поддерживают все участники совета.

Ранее мы рассказали, что российских майнеров могут отключить от электросетей. Кроме того, для них уже предложили первый вариант налогообложения. А другие подробности будущего регулирования крипторынка в РФ описаны вот тут



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Источник:

Ведомости Ведомости

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