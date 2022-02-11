Российские власти продолжают обсуждать нюансы регулирования операций с криптовалютой в России — стало известно, что определенные действия с ней могут запретить. Об этом сообщают «Ведомости».
Согласно источнику, подробностями поделился президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он говорит, что Центробанк, Минфин и представители правительства практически договорились об основных положениях закона о регулировании криптовалют в РФ. В частности, как минимум один запрет, касающийся, «крипты», всё же будет присутствовать.
Речь идет о запрете использования криптовалюты как платежного средства. Иными словами, в России будет запрещено официально покупать товары или услуги за «крипту» — правительство запретит считать её деньгами. Скорее всего, цифровые активы будут рассматривать как имущество, а сделки с ней — как бартерные операции. К слову, при желании этим нюансом можно будет воспользоваться, чтобы всё же продавать что-то за криптовалюту — нужно будет лишь оформить это как обмен.
По словам Владимира Потанина, сопредседателя РСПП, на данный момент стороны обсуждают, что именно надо регулировать и каким образом это лучше сделать. Однако мысль о запрете использования «крипты» как платежного средства поддерживают все участники совета.
Ранее мы рассказали, что российских майнеров могут отключить от электросетей. Кроме того, для них уже предложили первый вариант налогообложения. А другие подробности будущего регулирования крипторынка в РФ описаны вот тут.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Обмен будет налогами облагаться?
Как можно вычислить , что я допустим купил в инете тв за криптовалюту, если она не отслеживается?
— Бог истинный, бог всемогущий, — заговорил Никанор Иванович, — все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою — Булгаков или назад в СССР!