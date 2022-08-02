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Люди начали массово переходить с Android на iPhone. Что случилось?

Олег

iPhone


Android стремительно теряет пользовательскую базу. Об этом сообщает зарубежный ресурс Gizchina со ссылкой на компанию Apple.

Согласно источнику, Apple отчиталась о своих доходах за второй квартал 2022 года. По её словам, выручка стала рекордной и составила 83 млрд долларов — это на 2% выше, чем в прошлом квартале. При этом оказалось, что немалая часть этих доходов появилась благодаря «перебежчикам» с Android.

Тим Кук сообщил, что в последние месяцы ряды пользователей iPhone активно пополняются бывшими пользователями Android-смартфонов. Он сказал, что компания «ставит рекорд как по выручке, так и по количеству переходов на iPhone с Android».

Таким образом Кук подтвердил данные независимого аналитического агентства StockApp — отчет был опубликован ближе к началу года. Согласно ему, уже тогда Android стал терять всё больше пользователей. Если смотреть на показатели за последние четыре года, то доля Android на рынке смартфонов сократилась примерно на 8% — с 77,32% до 69,74%. При этом в первом квартале доля iPhone среди популярных брендов выросла с 15% до 18%.

Достоверно неизвестно, почему пользователи стали так резко переходить с Android на iPhone. Но исследование сообщает еще один любопытный факт: пользователи iPhone остаются более лояльными и не желают уходить на Android — более 98% пользователей айфонов довольны ими. В случае с Android всё наоборот — пользователи гораздо чаще меняют бренд смартфонов или даже вовсе уходят на iOS. 

Если вы тоже задумались о переходе на iPhone, ранее мы рассказали, стоит ли россиянам покупать его в 2022 году. А еще у нас есть подробный гайд по переносу данных WhatsApp между Android и iOS

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Источник:
Gizchina
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Комментарии

+94
batya_12
Кто это стал массово переходить?! Вам лично докладывают?
Сегодня в 10:33
#
Dmitriy
+266
Dmitriy
Ну эту рдаку ныне пролпжеики активно в сеть сливают.
Цены на айфон в мире народ все меньше радуют уже давно. Рынок в России был неплохой но по сути потерян. С Китаем аналогично. Понятно, продажи падают, надо завлекать хомячков. У меня уже два года яблофон стал запасным, резервным, ныне он все менее функционален.
Сегодня в 10:59
#
–15
Камежан Ишемильевич Dmitriy
В Китае в крупных мегаполисах у 80% образованного класса iPhone, а ты дальше с друзьями в падиках обсуждай ксяоми или оппо.Ухаха.
Сегодня в 11:26
#
+127
gusejnovsasha Dmitriy
Боже….10 лет люди обсуждают о том какой iPhone дорогой, да когда уже вы соберёте себе деньги и купите уже?
Сегодня в 11:36
#
+3799
Gabriel
«Android стремительно теряет пользовательскую базу. Об этом сообщает зарубежный ресурс Gizchina со ссылкой на компанию Apple.»
Сам себя не похвалишь…)
П.с:
Сейчас Тайвань стоит на грани большой войны. И если на начнётся и будет даже не очень большой, то вполне возможно что никто никуда не перейдёт, ничего не продаст и ничего не произведёт.)
Сегодня в 11:22
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