Люди начали массово переходить с Android на iPhone. Что случилось?

Android стремительно теряет пользовательскую базу. Об этом сообщает зарубежный ресурс Gizchina со ссылкой на компанию Apple.
Согласно источнику, Apple отчиталась о своих доходах за второй квартал 2022 года. По её словам, выручка стала рекордной и составила 83 млрд долларов — это на 2% выше, чем в прошлом квартале. При этом оказалось, что немалая часть этих доходов появилась благодаря «перебежчикам» с Android.
Тим Кук сообщил, что в последние месяцы ряды пользователей iPhone активно пополняются бывшими пользователями Android-смартфонов. Он сказал, что компания «ставит рекорд как по выручке, так и по количеству переходов на iPhone с Android».
Таким образом Кук подтвердил данные независимого аналитического агентства StockApp — отчет был опубликован ближе к началу года. Согласно ему, уже тогда Android стал терять всё больше пользователей. Если смотреть на показатели за последние четыре года, то доля Android на рынке смартфонов сократилась примерно на 8% — с 77,32% до 69,74%. При этом в первом квартале доля iPhone среди популярных брендов выросла с 15% до 18%.
Достоверно неизвестно, почему пользователи стали так резко переходить с Android на iPhone. Но исследование сообщает еще один любопытный факт: пользователи iPhone остаются более лояльными и не желают уходить на Android — более 98% пользователей айфонов довольны ими. В случае с Android всё наоборот — пользователи гораздо чаще меняют бренд смартфонов или даже вовсе уходят на iOS.
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