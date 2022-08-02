Цены на «параллельно импортированные» iPhone в России сошли с ума



В России замечен значительный разброс цен на одни и те же модели iPhone. Об этом рассказали в «Ведомостях».



Согласно источнику, в российских магазинах электроники выявилась странная аномалия: цена на одну и ту же модель iPhone у разных продавцов может различаться почти вдвое. Сами магазины объясняют эту разницу тем, что способы ввоза смартфонов отличаются.



По словам представителя re:Store Людмилы Сёмушкиной, обычные «серые» продавцы «не платят за сертификацию, и непонятно, как они ввозят товары через таможню». В этой сети iPhone 13 Pro Max продается за рекордные 244 990 рублей, тогда как в магазинах вроде Store77, iCases и BigGeek эта же модель предлагается за 118-135 тысяч рублей.



Представитель сети «М.Видео—Эльдорадо» был более сдержан в комментариях и говорил только за свою сеть:



«Мы платим НДС, все налоги как бизнес и налоги на персонал. Кроме того, всегда есть возможность сдать товар обратно или обменять, возможность безналичной оплаты, присутствует кассовый чек».

В магазине «М.Видео» тот же iPhone 13 Pro Max продается за 214 999 рублей.



Крупные сети утверждают, что в «серых» магазинах часто используется практика привлечения покупателя на сайт — то есть, нужной покупателю модели там может и не быть, но будет схожая по цене или в другой конфигурации. А в крупных сетях «предложение должно соответствовать реальности».



Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что ценообразование в «серых» магазинах гораздо проще, чем у сетей: они просто покупают устройство и «накидывают» цену логистики и какой-то свой процент к стоимости покупки. При этом у покупателя отпадает всякое желание идти к официальным реселлерам, поскольку разница в цене иногда довольно значительна.