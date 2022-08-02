Apple Россия

Цены на «параллельно импортированные» iPhone в России сошли с ума

Олег

iPhone


В России замечен значительный разброс цен на одни и те же модели iPhone. Об этом рассказали в «Ведомостях».

Согласно источнику, в российских магазинах электроники выявилась странная аномалия: цена на одну и ту же модель iPhone у разных продавцов может различаться почти вдвое. Сами магазины объясняют эту разницу тем, что способы ввоза смартфонов отличаются.

По словам представителя re:Store Людмилы Сёмушкиной, обычные «серые» продавцы «не платят за сертификацию, и непонятно, как они ввозят товары через таможню». В этой сети iPhone 13 Pro Max продается за рекордные 244 990 рублей, тогда как в магазинах вроде Store77, iCases и BigGeek эта же модель предлагается за 118-135 тысяч рублей.

Представитель сети «М.Видео—Эльдорадо» был более сдержан в комментариях и говорил только за свою сеть:
«Мы платим НДС, все налоги как бизнес и налоги на персонал. Кроме того, всегда есть возможность сдать товар обратно или обменять, возможность безналичной оплаты, присутствует кассовый чек». 
В магазине «М.Видео» тот же iPhone 13 Pro Max продается за 214 999 рублей.

Крупные сети утверждают, что в «серых» магазинах часто используется практика привлечения покупателя на сайт — то есть, нужной покупателю модели там может и не быть, но будет схожая по цене или в другой конфигурации. А в крупных сетях «предложение должно соответствовать реальности».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что ценообразование в «серых» магазинах гораздо проще, чем у сетей: они просто покупают устройство и «накидывают» цену логистики и какой-то свой процент к стоимости покупки. При этом у покупателя отпадает всякое желание идти к официальным реселлерам, поскольку разница в цене иногда довольно значительна. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+737
Ufoer
«Официалы» окурели в край с такими ценами. Кто в здравом уме у них по такой цене купит, если дешевле в Таджикистане взять. В Душанбе 13 про макс на 256 стоит 14000 сомони. Курс сейчас 6 рублей за сомони. Билеты в Душанбе 15к туда и обратно. Еще и город можно посмотреть, устроить себе интересные выходные. А всякие реселлеры со своими 200к пусть накуй идут. Не могут адекватные цены установить, нехрен продавать тогда вообще.
57 минут назад
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tellurian
+4178
tellurian
Сети пусть уменьшают площади магазинов, снижают количество персонала. Иногда заходишь и видишь как человек 10 ходят фигнёй страдают.
Сделать как шоурум и оставить несколько грамотных консультантов.
37 минут назад
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kardigan
+2627
kardigan
В Ре Стори и до этого цены были неадекватными, ну а сейчас капец просто. Интересно на чтотони расчитывают и когда пойдут ко дну. Надеюсь эти барыги исчезнут с рынка.
24 минуты назад
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–57
876589
Жесть😱
12 минут назад
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