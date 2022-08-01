Собрали все новые фишки «Здоровья» на iOS 16. Настройте их вашим дедушкам и бабушкам

С момента анонса iOS 16 в июне 2022 года прошло уже почти два месяца, и за это время мы увидели довольно много нововведений в этой ОС. Несколько полезных функций в Safari, доработанная Siri и много других нюансов — всё это делает iOS 16 долгожданным апдейтом.
Сегодня мы решили собрать для вас несколько новых функций приложения «Здоровье». Они очень пригодятся пожилым людям — можете рассказать о них своим бабушкам и дедушкам, а может даже родителям.
1. График приема лекарств
Пожалуй, самое главное нововведение «Здоровья» в iOS 16 — это работа с лекарствами. Совершенно новый раздел в приложении позволит вносить все таблетки, которые вы принимаете, и удобно отслеживать график их употребления. Внести можно лекарства с рецептами и без, а также витамины.
Чтобы найти новый раздел, откройте приложение «Здоровье», нажмите «Обзор» и найдите соответствующий пункт. Его также можно найти через строку поиска вверхку. Чтобы добавить лекарства, нажмите соотверствующую кнопку, и внестите подробности: можно просто отсканировать упаковку, или же ввести всё вручную. Кстати, есть возможность настроить внешний вид иконки таблетки, чтобы она была похожа на настоящую. Настройте частоту приема лекарства — можно выбрать конкретный день, интервал, несколько дней в неделе, а также установить время приема.
2. Напоминания о лекарствах
После того как вы внесли все свои медикаменты в приложение «Здоровье» и настроили график приема, смартфон будет присылать напоминания в согласии с ним. Оповещения будут приходить строго по установленному времени.
Когда уведомление поступило, вы можете нажать на него и выбрать «Принято» или «Пропущено». Соответствующая отметка появится в графике «Здоровья». Впоследствии можно будет просмотреть, насколько регулярно вы принимаете таблетки в течение недели, месяца, года и т.д.
3. Взаимодействия
После внесения всех ваших лекарств в приложение «Здоровье», оно будет проверять известные ему медикаменты на совместимость друг с другом. Если таблетки нельзя принимать одновременно, смартфон оповестит вас об этом.
4. Инструкции к лекарствам
Приложение будет подгружать инструкции к известным ему лекарствам и отображать показания и побочные эффекты в удобном виде. Информацию предоставляет нидерландская компания Elsevier — скорее всего, далеко не все российские таблетки будут ей известны.
5. Экспорт
В разделе «Лекарства» вы можете сделать экспорт списка с лекарствами, которые вы принимаете. Он сохранится в виде PDF-файла, который можно показать или переслать своему врачу.
6. Шеринг данных о здоровье
Теперь приложение «Здоровье» позволяет поделиться отслеживанием состояния своего владельца с другими пользователями. Это будет полезно, чтобы удаленно контролировать самочувствия пожилого или болеющего родственника — просто один раз настройте шеринг данных на свой девайс. Функция доступна лишь для членов семьи, внесенных в аккаунт Apple ID.
7. Особенности сна
Помимо работы с медикаментами, Apple усовершенствовала анализ сна для владельцев Apple Watch. Теперь сон, записанный часами, будет разбиваться на категории: быстрый сон, глубокий сон, легкий или бодрствование. В итоге можно просмотреть график и понять, насколько качественно вы отдохнули ночью. Данные сна теперь можно просмотреть не только за неделю, но и по дням.