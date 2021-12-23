





Группа «М.Видео-Эльдорадо» в рамках сотрудничества с брендом Xiaomi начала внедрять новый формат партнёрской бренд-розницы. Основной ассортимент формирует цифровая техника Xiaomi, дополненная товарами других брендов.Розничные магазины «М.Видео-Xiaomi» действуют как пункты выдачи товаров любых производителей и как логистические хабы для курьерской или экспресс-доставки. Первый шоурум открылся в московском ТЦ «Арена Плаза», а в ближайшее время в Москве появятся ещё две розничные точки.Покупателям доступно в среднем две тысячи наименований техники, которые можно оценить в действии, подержать в руках и протестировать. Цифровые девайсы, включая смартфоны, наушники, носимые устройства и несколько видов аксессуаров из мобильной экосистемы, представлены только брендом Xiaomi. В других товарных категориях: компьютерная техника, гейминг, товары для дома, кухни, красоты и здоровья от ведущих брендов, включая Xiaomi.При покупке можно воспользоваться комплексом услуг и сервисов, как в обычных магазинах «М.Видео»: приобрести страховку, настроить девайс, наклеить защитную плёнку, оформить кредит или рассрочку, заказать доставку крупных покупок и пр. Старая техника и использованные источники питания принимаются на экологичную переработку.