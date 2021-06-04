





Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла новые магазины «М.Видео», ориентированные на формат «управляй со смартфона». В них отдано предпочтение цифровым информационным носителям перед бумажными, а в оформлении используются преимущественно экологичные материалы. Первый магазин с этой концепцией открылся в СТЦ «МЕГА Химки» в Москве, а до конца этого года ритейлер планирует открыть их ещё в 30 локациях по всей России.В оформлении магазина использованы натуральные материалы — дерево, стекло и бетон. Для информирования и привлечения внимания клиентов минимизированы бумажные носители, фокус сделан на цифровом взаимодействии, в том числе через мобильное приложение и сайт. Используя QR-ценники и QR-терминалы, клиенты могут знакомиться с ассортиментом товаров, узнавать их характеристики, персональные цены и читать отзывы. Любой экраны и телевизоры в магазине можно использовать в качестве «бесконечной полки». Оказать персонализированную экспертную поддержку смогут консультанты, которые оснащены смартфоном с приложением для авторизации покупателя.В обновлённом магазине М.Видео в «МЕГЕ Химки» на двух этажах площадью около 4 000 кв. м представлено около 300 брендов производителей техники и действует более десяти зон с открытой выкладкой, где посетители могут протестировать технические новинки — от домашней техники до гейминга и спорта. Среди ключевых интерактивных зон: смартфоны, телеком-товары, музыка, умный дом, гейминг, встраиваемая техника, техника премиум-уровня, спорт, товары для красоты и кухня. Центр обслуживания клиентов тоже обновлён — в нём появилась электронная запись.