MacBook Air на M2 существенно упал в цене после презентации Apple

Фархад
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Наряду с анонсом 15-дюймового MacBook Air компания Apple объявила о снижении цен на прошлогоднюю 13-дюймовую модель с чипами M2.

Сейчас модельный ряд MacBook Air включает в себя аж три модели — версию в старом дизайне с чипами M1, 13,6-дюймовый MacBook Air на M2 и свежий 15,3-дюймовый ноутбук.

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Ценник на самый доступный лэптоп остался прежним — $999,  зато прошлогодний MacBook Air в новом корпусе теперь стоит на $100 дешевле — от $1099 за базовую конфигурацию. Самый дорогой 15-дюймовый MacBook Air на M2 с минимальным объёмом памяти обойдётся в $1299.

Теперь ждём, когда 13-дюймовые MacBook Air из новых партий завезут в Россию. В наших реалиях они должны быть на ~10 000 рублей дешевле.
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