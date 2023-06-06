MacBook Air на M2 существенно упал в цене после презентации Apple
Фархад Усманов —
Наряду с анонсом 15-дюймового MacBook Air компания Apple объявила о снижении цен на прошлогоднюю 13-дюймовую модель с чипами M2.
Сейчас модельный ряд MacBook Air включает в себя аж три модели — версию в старом дизайне с чипами M1, 13,6-дюймовый MacBook Air на M2 и свежий 15,3-дюймовый ноутбук.
Ценник на самый доступный лэптоп остался прежним — $999, зато прошлогодний MacBook Air в новом корпусе теперь стоит на $100 дешевле — от $1099 за базовую конфигурацию. Самый дорогой 15-дюймовый MacBook Air на M2 с минимальным объёмом памяти обойдётся в $1299.
Теперь ждём, когда 13-дюймовые MacBook Air из новых партий завезут в Россию. В наших реалиях они должны быть на ~10 000 рублей дешевле.
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