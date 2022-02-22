Бразильский художник Хидерли Диао «осовременивает» памятники и исторических личностей при помощи нейросетей и фотошопа. Результаты своих трудов он выкладывает в Twitter.
Статуя Свободы
Сейчас в Twitter-аккаунте художника уже можно найти фотографии десятков людей разных эпох истории или даже мультперсонажей — они выглядят совсем не так, как мы привыкли. Художник оформляет фотографии максимально современно, так что древние ученые и полководцы выглядят как ваши соседи по подъезду.
Бенджамин Франклин
Ван Гог
Александр Македонский
Мария Антуанетта
Хидерли Диао тщательно подбирает в интернете портретные фото людей, которые внешне похоже на какую-нибудь историческую личность. Потом он совмещает эти реальные фото с изображениями персонажей древности, накладывая их друг на друга. Художнику помогает нейросеть под названием Artbreeder, а конечный результат он «полирует» в мобильном приложении FaceApp.
Леонардо да Винчи
Мона Лиза
Наполеон Бонапарт
Амадей Моцарт
Джордж Вашингтон
Фотографии получаются очень необычными — нам совсем не привычно видеть Джорджа Вашингтона в рубашке с бокалом вина, или же Леонардо да Винчи в образе европейского пенсионера. Работы Диао позволяют посмотреть на исторических персонажей как на реальных людей и почувствовать дух их времени сегодня.
Статуя Свободы
Сейчас в Twitter-аккаунте художника уже можно найти фотографии десятков людей разных эпох истории или даже мультперсонажей — они выглядят совсем не так, как мы привыкли. Художник оформляет фотографии максимально современно, так что древние ученые и полководцы выглядят как ваши соседи по подъезду.
Бенджамин Франклин
Ван Гог
Александр Македонский
Мария Антуанетта
Хидерли Диао тщательно подбирает в интернете портретные фото людей, которые внешне похоже на какую-нибудь историческую личность. Потом он совмещает эти реальные фото с изображениями персонажей древности, накладывая их друг на друга. Художнику помогает нейросеть под названием Artbreeder, а конечный результат он «полирует» в мобильном приложении FaceApp.
Леонардо да Винчи
Мона Лиза
Наполеон Бонапарт
Амадей Моцарт
Джордж Вашингтон
Фотографии получаются очень необычными — нам совсем не привычно видеть Джорджа Вашингтона в рубашке с бокалом вина, или же Леонардо да Винчи в образе европейского пенсионера. Работы Диао позволяют посмотреть на исторических персонажей как на реальных людей и почувствовать дух их времени сегодня.
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