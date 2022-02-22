Бразильский художник Хидерли Диао «осовременивает» памятники и исторических личностей при помощи нейросетей и фотошопа. Результаты своих трудов он выкладывает в Twitter. 

Статуя свободы
Статуя Свободы 

Сейчас в Twitter-аккаунте художника уже можно найти фотографии десятков людей разных эпох истории или даже мультперсонажей — они выглядят совсем не так, как мы привыкли. Художник оформляет фотографии максимально современно, так что древние ученые и полководцы выглядят как ваши соседи по подъезду. 

Бенджамин Франклин
Бенджамин Франклин 

Ван Гог
Ван Гог

Македонский
Александр Македонский 

Антуанетта
Мария Антуанетта

Хидерли Диао тщательно подбирает в интернете портретные фото людей, которые внешне похоже на какую-нибудь историческую личность. Потом он совмещает эти реальные фото с изображениями персонажей древности, накладывая их друг на друга. Художнику помогает нейросеть под названием Artbreeder, а конечный результат он «полирует» в мобильном приложении FaceApp. 

да Винчи
Леонардо да Винчи

Мона Лиза
Мона Лиза

Наполеон
Наполеон Бонапарт 

Моцарт
Амадей Моцарт 

Вашингтон
Джордж Вашингтон

Фотографии получаются очень необычными — нам совсем не привычно видеть Джорджа Вашингтона в рубашке с бокалом вина, или же Леонардо да Винчи в образе европейского пенсионера. Работы Диао позволяют посмотреть на исторических персонажей как на реальных людей и почувствовать дух их времени сегодня.



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