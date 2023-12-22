Магазин отменил заказ и повысил цену? Верховный суд признал это незаконным

Верховный суд РФ встал на сторону потребителя, который приобрёл в DNS товары, заплатив за них гораздо меньше рыночной цены. Магазин отказывался передавать их, ссылаясь на то, что на сайте произошёл сбой, из-за которого цены отображались некорректно.
В прошлом году житель Курганской области оформил заказ на сайте DNS, заплатив за товары около 26 тысяч рублей. Магазин отменил покупку, вернул деньги и повысил цены на купленные товары. В поддержке покупателю объяснили, что заказ был отменён из-за того, что указанные цены были ошибочными, и отказали в продаже на прежних условиях, предложив оформить покупку заново, что выходило намного дороже.
Покупатель обратился с иском в суд, требуя от DNS передачи купленных товаров. В качестве доказательства заключённого договора он приложил чек, подтверждающий оплату. Суд первой инстанции удовлетворил иск, но DNS подал апелляцию и успешно оспорил это решение. Отказ был поддержан и кассационным судом, но истец дошёл до Верховного суда, и тот пришёл к выводу, что апелляционный и кассационный суды неверно трактовали положения Гражданского кодекса, когда указывали, что договор не считается заключённым без подтверждения заказа со стороны магазина и согласования цены товаров.
«При осуществлении дистанционной продажи товаров продавец обязан разместить на сайте общедоступную оферту и предоставить потребителям возможность ознакомиться с ее условиями. Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, что позволяет покупателю получить информацию о сделке и ее условиях. Продавец не вправе односторонне изменить цену, указанную в момент оформления заказа», — написано в решении Верховного суда.
Верховный суд отменил решения судов, по которым покупателю было отказано в передаче товаров, и отправил дело на новое рассмотрение. Скорее всего, решение снова будет вынесено в пользу покупателя, и DNS не станет его оспаривать, но к тому моменту купленных им товаров может уже не оказаться в наличии, и тогда все эти разбирательства окажутся напрасными.
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