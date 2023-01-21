AirTag спас собаку, которую унесло наводнением

Смарт-метка AirTag от Apple помогла спасти собаку, которая была унесена наводнением в Калифорнии. Об этом написали в MacRumors.
Согласно источнику, в Калифорнии, США годовалая австралийская овчарка Шеймус убежала от хозяина во время прогулки. Во время начавшегося позже наводнения она попала в стремительное течение, которое смыло её в ливневый сток. Потоки воды унесли пёселя в дренажный бассейн, откуда он уже не смог выбраться самостоятельно.
К счастью, на ошейнике Шеймуса был прикреплен Apple AirTag. Спасатели воспользовались сигналом «Локатора» на iPhone хозяина и отследили местоположение питомца. Он оказался в полутора километрах от того места, где течение его подхватило. Собаку успешно вытащили из колодца, и оказалось, что она совсем не пострадала. Пса торжественно вернули счастливому хозяину.
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