AirTag спас собаку, которую унесло наводнением

Олег

AirTag


Смарт-метка AirTag от Apple помогла спасти собаку, которая была унесена наводнением в Калифорнии. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, в Калифорнии, США годовалая австралийская овчарка Шеймус убежала от хозяина во время прогулки. Во время начавшегося позже наводнения она попала в стремительное течение, которое смыло её в ливневый сток. Потоки воды унесли пёселя в дренажный бассейн, откуда он уже не смог выбраться самостоятельно. 

Отслеженный Шеймус

К счастью, на ошейнике Шеймуса был прикреплен Apple AirTag. Спасатели воспользовались сигналом «Локатора» на iPhone хозяина и отследили местоположение питомца. Он оказался в полутора километрах от того места, где течение его подхватило. Собаку успешно вытащили из колодца, и оказалось, что она совсем не пострадала. Пса торжественно вернули счастливому хозяину.

Ранее мы рассказывали, что функции в устройствах Apple, призванные спасать жизни, иногда только вредят и мешают

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

XuliGAN
+107
XuliGAN
Позитивный конец истории, очень радует!
45 минут назад
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