Разработчик скрестил Siri с нейросетью и сделал по-настоящему умного и полезного помощника

Разработчик Мейт Маршалко рассказал, как ему удалось перенастроить ассистента Siri и систему управления умным домом HomeKit с помощью нейросетей. Теперь он может отдавать команды обычным языком, не прибегая к помощи заготовленных команд — и гаджеты работают как надо.
Маршалко использовал нейросеть GPT-3, дав ей задание написать код для управления всеми умными гаджетами в доме. Код был портирован в JSON-файл и преобразован в команды для утилиты Siri Shortcuts на айфоне.
Теперь ему не нужно отдавать конкретные команды, он может целиком положиться на работу цифрового ассистента. К примеру, он может попросить его настроить кондиционер на такую температуру, при которой ему будет спаться максимально комфортно — и тот, на долю секунды покопавшись в статистике и исследованиях, поставит 19 градусов. Если это покажется жарким, в следующий раз он может попросить сделать чуточку холоднее.
Мейт Маршалко продемонстрировал работу улучшенной версии Siri Shortcuts на видео:
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