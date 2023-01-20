Разработчик скрестил Siri с нейросетью и сделал по-настоящему умного и полезного помощника

Александр



Разработчик Мейт Маршалко рассказал, как ему удалось перенастроить ассистента Siri и систему управления умным домом HomeKit с помощью нейросетей. Теперь он может отдавать команды обычным языком, не прибегая к помощи заготовленных команд — и гаджеты работают как надо.

Маршалко использовал нейросеть GPT-3, дав ей задание написать код для управления всеми умными гаджетами в доме. Код был портирован в JSON-файл и преобразован в команды для утилиты Siri Shortcuts на айфоне.

Теперь ему не нужно отдавать конкретные команды, он может целиком положиться на работу цифрового ассистента. К примеру, он может попросить его настроить кондиционер на такую температуру, при которой ему будет спаться максимально комфортно — и тот, на долю секунды покопавшись в статистике и исследованиях, поставит 19 градусов. Если это покажется жарким, в следующий раз он может попросить сделать чуточку холоднее.

Мейт Маршалко продемонстрировал работу улучшенной версии Siri Shortcuts на видео:

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Комментарии

kardigan
+2984
kardigan
Скрестить с нейросетью возможно что угодно, суть в том , во сколько это обойдётся! Судя по всему, это на данный момент по карману возможно не многим.
2 часа назад в 15:36
#
tellurian
+4960
tellurian kardigan
Как раз любому.
2 часа назад в 15:41
#
kardigan
+2984
kardigan tellurian
Судя по тому, как идёт её реклама, продажа станет не дешёвой.
час назад в 16:02
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