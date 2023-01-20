Стало известно, может ли чип Apple Silicon M2 Max заменить видеокарты Nvidia и AMD

Олег

Apple


В сети появились результаты тестирования представленных недавно чипов Apple Silicon M2 Pro и M2 Max. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, данные найдены в базе истории тестирования популярного бенчмарка Geekbench 5. Там уже есть результаты тестов новых M2 Pro и M2 Max на скорость процессорных и графических вычислений.

Вот результаты CPU новых чипов Apple:
  • M1 Pro — 1748 / 12503
  • M2 Pro — 1956 / 15130
  • M1 Max — 1785 / 12709
  • M2 Max — 1960 / 15216
  • M1 Ultra — 1685 / 22676.

А вот результаты GPU-теста Metal в сравнении с прошлыми чипами Apple:

  • M1 Pro — 39,758
  • M2 Pro — 52,691
  • M1 Max — 64,708
  • M2 Max — 86,805
  • M1 Ultra — 94,583

Как видно, в плане процессорной мощности, а также графики в Metal прошлогодний SoC M1 Ultra остается самым производительным чипом в линейке Apple и M2 Max не смог его перегнать. А вот сравнение в более универсальном GPU-тесте OpenCL (в обоих случаях 64 Гб ОЗУ):

  • M1 Ultra — 68625
  • M2 Max — 75139

В этом тесте новый чип немного обходит прошлогодний флагман. Однако сможет ли он заменить дискретную видеокарту, даже если говорить о версии для ноутбуков? Вот, к примеру, тест OpenCL на некоторых видеокартах от Nvidia и AMD:

  • Nvidia RTX 3080 Ti — 153166
  • Nvidia RTX 3070 Ti — 121682
  • Nvidia RTX 3060 — 88150
  • AMD Radeon 6850M XT — 104752
  • AMD Radeon 6650M — 76993

Как видно, собственный чип Apple Silicon M2 Max со встроенной графикой вполне способен потягаться с дискретными видеокартами, предназначенными для ноутбуков. Разумеется, одни лишь синтетические тесты не дают полной картины, но вполне позволяют сориентироваться. 

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Источник:
MacRumors
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