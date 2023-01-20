Стало известно, может ли чип Apple Silicon M2 Max заменить видеокарты Nvidia и AMD

M1 Pro — 1748 / 12503

M2 Pro — 1956 / 15130

M1 Max — 1785 / 12709

M2 Max — 1960 / 15216

M1 Ultra — 1685 / 22676.

M1 Pro — 39,758

M2 Pro — 52,691

M1 Max — 64,708

M2 Max — 86,805

M1 Ultra — 94,583

M1 Ultra — 68625

M2 Max — 75139

Nvidia RTX 3080 Ti — 153166

Nvidia RTX 3070 Ti — 121682

Nvidia RTX 3060 — 88150

AMD Radeon 6850M XT — 104752

AMD Radeon 6650M — 76993

В сети появились результаты тестирования представленных недавно чипов Apple Silicon M2 Pro и M2 Max. Об этом сообщает MacRumors.Согласно источнику, данные найдены в базе истории тестирования популярного бенчмарка Geekbench 5. Там уже есть результаты тестов новых M2 Pro и M2 Max на скорость процессорных и графических вычислений.Вот результаты CPU новых чипов Apple:А вот результаты GPU-теста Metal в сравнении с прошлыми чипами Apple:Как видно, в плане процессорной мощности, а также графики в Metal прошлогодний SoC M1 Ultra остается самым производительным чипом в линейке Apple и M2 Max не смог его перегнать. А вот сравнение в более универсальном GPU-тесте OpenCL (в обоих случаях 64 Гб ОЗУ):В этом тесте новый чип немного обходит прошлогодний флагман. Однако сможет ли он заменить дискретную видеокарту, даже если говорить о версии для ноутбуков? Вот, к примеру, тест OpenCL на некоторых видеокартах от Nvidia и AMD:Как видно, собственный чип Apple Silicon M2 Max со встроенной графикой вполне способен потягаться с дискретными видеокартами, предназначенными для ноутбуков. Разумеется, одни лишь синтетические тесты не дают полной картины, но вполне позволяют сориентироваться.