



Госдума собирается ввести законодательное регулирование распродаж в магазинах. В уже внесённом на рассмотрении законопроекте ритейлеров, например, предложено обязать при формировании скидки учитывать средние цены на товары за полгода и сообщать о причине снижения цен.



Законопроект о распродажах должен будет дополнить федеральные законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и «О защите прав потребителей». Этот документ предусматривает очень строгие правила проведения распродаж: продавцы должны указывать точные сроки акции и причины её проведения (например, необходимо доводить до потребителей информацию, что товары уже были в употреблении или имеют брак). Магазины также будут обязаны указывать среднюю цену на товар за последние полгода и делать скидку именно от неё, а не от произвольной суммы. Кроме того, будет необходимо подробно прописывать все условия получения скидки.



Депутаты, внёсшие законопроект на рассмотрение Госдумой, указывают, что сейчас розница допускает злоупотребления для увеличения продаж и получения дополнительной выручки — магазины часто вводят потребителей в заблуждение, завышая цену, от которой якобы сделана скидка. В итоге потребителя убеждают, что он покупает товар намного дешевле, чем раньше, хотя на самом деле он даже переплатил.



Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), куда входят крупнейшие российские риейлеры, направила в Госдуму отрицательный отзыв на этот законопроект. Она считает такое регулирование чрезмерным и утверждает, что розничный рынок настолько высококонкурентный, что практика нечестных распродаж моментально раскрывается, а потребитель получает товары с настоящими, а не выдуманными скидками. В АКИТ подчеркнули, что в существует огромное количество онлайн-сервисов, которые позволяют изучать стоимость товаров в магазинах в том числе ретроспективно с историей по месяцам (например, «Яндекс.Маркет»).



Примечательно, что в законопроекте не упомянут термин «распродажи», поэтому предлагаемые нормы можно распространить на более широкий круг маркетинговой деятельности. А упомянутые процедуры предоставления информации, расчета средней цены и итоговой цены могут противоречить другим законам.



АКИТ пригрозила отказаться от распродаж в случае принятия законопроекта об их регулировании. Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова не верит, что ритейлеры пойдут на такой шаг, ведь распродажи позволяют увеличить товарооборот, избавиться от устаревшего товара и освободить склады для новых поставок. Одновременно с этим её удивило желание законодателей регулировать столь сложный и многогранный торговый процесс, как распродажи.







