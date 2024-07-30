«Магнит Маркет» (экс-KazanExpress) запустил программу лояльности. Не хуже, чем у Wildberries и Ozon

Александр



«Магнит» подключил созданный на основе KazanExpress маркетплейс «Магнит Маркет» к своей программе лояльности «Магнит Плюс». Теперь можно накапливать и списывать бонусные баллы как в магазинах «Магнит», так и в маркетплейсе, принадлежащем этой торговой сети.

Для начисления баллов требуется карта лояльности (она бывает пластиковая или в мобильном приложении). Процент начисления зависит от товара (например, за товары с жёлтыми ценниками обычно не бывает кэшбэка), а также от суммы покупок за предыдущий месяц. Кроме того, «Магнит» иногда устанавливает повышенный кэшбэк на некоторые товары. Один балл равен одному рублю, баллами можно оплатить не более 50% от суммы покупки (как в «Магните», так и в «Магнит Маркете»).

Товары, купленные в «Магнит Маркете», обычно доставляют всего за один день в пункты выдачи и некоторые магазины «Магнит». В дальнейшем «Магнит» планирует организовать выдачу товаров во всех своих торговых точках. Сейчас «Магнит Маркет» работает в 126 городах, включая Москву. У «Магнита» более полутора тысяч магазинов по всей России, а в программе лояльности «Магнит Плюс» зарегистрировано около 80 миллионов человек.
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Комментарии

+327
Monder
У WB нет программы лояльности. У Озона общей теперь тоже, только продавцы отдельные баллы дают
час назад в 23:46
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