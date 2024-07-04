Wildberries вводит подписку. Хочешь скидку на товары — плати ежемесячно

Олег

Wildberries


Популярный маркетплейс Wildberries анонсировал запуск собственной подписки для покупателей. Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, подписка «WB Клуба» даст пользователям несколько преимуществ. Например, им будут предложены товары с маркетплейса со скидкой до 20%, возможность сменить ПВЗ для получения заказа после его оформления, приоритетный статус для получения техподдержки, а также доступ к предложениям внешних партнеров (к примеру, «Литрес»).

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Стоимость подписки составит 199 рублей в месяц. После её введения в августе Wildberries ожидает роста лояльности к маркетплейсу со стороны покупателей, а также большей вовлеченности.

У главного конкурента Wildberries — OZON — давно существует подписка Premium, однако на цену товаров она не влияет, а делает бесплатной курьерскую доставку заказов. Если идея WB «взлетит», можно ожидать, что OZON тоже введет скидки за подписку. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

ierom
+111
ierom
маркетинг бьет все рекорды))))
Вчера в 20:41
#
lazex
+48
lazex
Они бы лучше ввели подписку на работу с клиентом согласно законодательства) Уверен, пользовалось бы дикой популярностью. А так полный швах, царство наглости и беззакония, создали свой неофициальный свод правил, выгодных только площадке (но полностью противоречащих закону), и тупо ему следуют, резонно полагая, что из-за этих копеек (в большинстве случаев) в суд никто не пойдёт. Все эти их "невозвратные" и "неотказные" категории товаров, глубоко запрятанные предупреждения о них, платные возвраты, ботообразная поддержка, которая ничего не решает в пользу покупателя, захламленные неопрятные ПВЗ...
Вчера в 20:52
#
+8
spb178
Да ну нах этот вб
Вчера в 21:17
#
tellurian
+1500
tellurian
Озон регулярно бесплатно раздает подписку. Я ей не пользуюсь. Выгода сомнительна.
Сбербанк тоже подписку раздает на 60/90 дней за рубль или бывает бесплатно.
Вчера в 21:55
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+424
den3221
Пусть они с…. х.. у пьяной обезьяны!
2 часа назад в 23:50
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