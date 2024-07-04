Wildberries вводит подписку. Хочешь скидку на товары — плати ежемесячно



Популярный маркетплейс Wildberries анонсировал запуск собственной подписки для покупателей. Об этом пишет Forbes.



Согласно источнику, подписка «WB Клуба» даст пользователям несколько преимуществ. Например, им будут предложены товары с маркетплейса со скидкой до 20%, возможность сменить ПВЗ для получения заказа после его оформления, приоритетный статус для получения техподдержки, а также доступ к предложениям внешних партнеров (к примеру, «Литрес»).







Стоимость подписки составит 199 рублей в месяц. После её введения в августе Wildberries ожидает роста лояльности к маркетплейсу со стороны покупателей, а также большей вовлеченности.



У главного конкурента Wildberries — OZON — давно существует подписка Premium, однако на цену товаров она не влияет, а делает бесплатной курьерскую доставку заказов. Если идея WB «взлетит», можно ожидать, что OZON тоже введет скидки за подписку.