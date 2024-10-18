«Магнит» запустил подписку. В чём выгода?

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У сети магазинов «Магнит» появилась подписка с громким названием «Магнит плюс премиум». Качество товаров с ней не становится выше, но можно получить некоторые преимущества в сравнении с другими покупателями.Эта подписка увеличивает количество категорий товаров с повышенным кэшбэком и размер кэшбэка на определённые товары. Также повышается кэшбэк за покупки в «Магнит Косметике», «Магнит Маркете», «Магнит Аптеке» и ещё в двух разновидностях «Магнита» — «Экстра» и «Семейном». Кэшбэк начисляется лишь за покупку неакционных товаров (так называемый белый ценник), а расходовать накопленные бонусы можно только в «Магнитах» (в том числе в доставке и маркетплейсе «Магнит Маркет»), оплачивая ими не более 50% от стоимости товаров. Как правило, экономные покупатели берут в «Магните» акционные товары по жёлтым ценникам, у них почти не накапливается кэшбэк, и подписка не принесёт им никакой выгоды.Оформить подписку можно за 99 рублей в месяц. Первые 30 дней предоставляется бесплатный пробный период.