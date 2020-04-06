Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ, добавив туда быстрые ответы и возможность создавать ботов. Эксперты сошлись во мнении, что компания выбрала удачное время для перезапуска сервиса с аудио и видеозвонками, но несмотря на это вряд ли он сможет конкурировать с лидерами.



Компания разработала новый мессенджер на базе ICQ — ICQ New. Он доступен в магазинах приложений начиная с сегодняшнего дня. Новинка дополнена технологиями искусственного интеллекта, которые используются для быстрых ответов исходя из контекста переписки. Также Mail.ru Group напомнила о новой платформе для создания ботов, а основной фокус сделан на групповые чаты, аудио и видеозвонки с количеством участников до 30 человек.



Mail.ru Group не раскрывает данные по текущей аудитории ICQ, но на сайте компании сообщается об 11 миллионах пользователей. У компании также имеется мессенджер ТамТам, уточняется, что развитие проектов продолжится параллельно.



По данным Mediascope, лидерами по аудитории мобильных приложений среди мессенджеров в России остаются WhatsApp, Viber и Telegram. Их месячная аудитория в январе составила 68 млн, 34 млн и 22 млн пользователей старше 12 лет соответственно, у ICQ — 439 тыс. пользователей, у TamTam — 295 тыс.



За последние недели приложения для групповых видеозвонков показали взрывной рост. По данным App Annie, с 14 по 21 марта их скачали более 62 млн раз, что на 90% выше среднего показателя в 2019 году. Сервис Zoom отчитался о 200 миллионах пользователей в марте против 10 миллионов — в декабре.



Эксперты полагают, что могут открыться перспективы, если компания решит сделать ICQ мессенджером для отдельно взятой ниши. Ярко выраженной разницы между TamTam и ICQ нет, нужно либо слить аудиторию в один продукт и на нем сконцентрироваться, либо развести их по интересам. По их словам, Главное, четко позиционировать целевую аудиторию и предоставить правильный функционал, поскольку нужно будет отнимать аудиторию у других мессенджеров.





