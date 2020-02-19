Mail.ru Group тестирует сервис «Смотри Mail.ru». В компании подтвердили его разработку, он пока находится в режиме бета-тестирования. В библиотеке сервиса музыкальные клипы, новости, телешоу, видеоблоги, фильмы и сериалы. Сообщается, что контент будет подбираться на основе пользовательских предпочтений.
«В основе продукта лежит концепция персонального телеканала. Это сервис для фонового просмотра видео, в котором не нужно искать интересный канал или охотиться за передачей или фильмом», — вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.
Похожий сервис под названием «Мой Эфир» в мае 2019 года запустил «Яндекс». Эксперты сообщают, что это уже не первая попытка создать персональное телевидение. Фактически можно говорить о выходе на российский рынок еще одного онлайн-кинотеатра.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: