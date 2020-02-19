Mail.ru Group

Mail.ru Group тестирует сервис «Смотри Mail.ru». В компании подтвердили его разработку, он пока находится в режиме бета-тестирования. В библиотеке сервиса музыкальные клипы, новости, телешоу, видеоблоги, фильмы и сериалы. Сообщается, что контент будет подбираться на основе пользовательских предпочтений. 

«В основе продукта лежит концепция персонального телеканала. Это сервис для фонового просмотра видео, в котором не нужно искать интересный канал или охотиться за передачей или фильмом», — вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

«Смотри Mail.ru» будет встраиваться в различные медийные проекты Mail.ru Group, в такие, как «Пульс». Также сервис будет доступен в виде отдельных приложений для Android и iOS, а в будущем появится на главной странице Mail.ru. Предполагается, что контент будет бесплатным, а монетизироваться он будет за счет различных рекламных интеграций. Сейчас у Mail.ru Group около 100 партнеров-правообладателей. В компании не исключают появление эксклюзивного контента.

Похожий сервис под названием «Мой Эфир» в мае 2019 года запустил «Яндекс». Эксперты сообщают, что это уже не первая попытка создать персональное телевидение. Фактически можно говорить о выходе на российский рынок еще одного онлайн-кинотеатра.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

Ссылки по теме:

Mail.ru будет показывать рекламу поверх картинок Mail.ru будет показывать рекламу поверх картинок

Начался предзаказ смарт-колонок «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group Начался предзаказ смарт-колонок «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group

Mail.ru Group запустит собственный аналог YouTube Mail.ru Group запустит собственный аналог YouTube