Компания Mail.ru Group запустила предзаказ на «умную» колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Стоимость устройства составляет 6 990 рублей. Колонка поступит в продажу в первом квартале 2020 года в двух цветах — белом и черном. Один из источников сайта vc.ru сообщает, что основным партнером выступит сеть «М.Видео».
«Маруся» умеет рассказывать новости, читать сказки, рассчитывать время в пути и напоминать о делах. Для детей предусмотрены различные обучающие программы. Все эти функции будут доступны пользователям «Капсулы».
Помимо этого, можно приобрести интерактивные пластиковые RFID-карты для детей, которые не могут пока самостоятельно сформулировать запрос. На этих картах записываются различные развивающие игры и другой контент. Для того что поиграть с «Капсулой» нужно будет поднести карточку к считывателю колонки.
Mail.ru Group отмечает, что в «Капсула» оснащается функцией онлайн-звонков, которая доступна для всех пользователей «ВКонтакте». У них будет возможность звонить всем друзьям из соцсети. Также у пользователей «ВК» будет доступ к медиатеке соцсети. При покупке колонки компания подарит полгода подписки на «Музыку ВК».
В устройство интегрирована интеллектуальная система музыкальных рекомендаций, которая подбирает треки с учётом пользовательских предпочтений. «Капсула» оборудована тремя динамиками и усилителем, а её мощность составляет 30 Вт.
Компания Mail.ru Group планирует сделать смарт-колонку частью системы «умного» дома. С её помощью можно будет управлять различными электроприборами и розетками. Первыми партнерами выступят в развитии этой технологии станут «Ростелеком» и Redmond.
«Маруся» умеет рассказывать новости, читать сказки, рассчитывать время в пути и напоминать о делах. Для детей предусмотрены различные обучающие программы. Все эти функции будут доступны пользователям «Капсулы».
Помимо этого, можно приобрести интерактивные пластиковые RFID-карты для детей, которые не могут пока самостоятельно сформулировать запрос. На этих картах записываются различные развивающие игры и другой контент. Для того что поиграть с «Капсулой» нужно будет поднести карточку к считывателю колонки.
Mail.ru Group отмечает, что в «Капсула» оснащается функцией онлайн-звонков, которая доступна для всех пользователей «ВКонтакте». У них будет возможность звонить всем друзьям из соцсети. Также у пользователей «ВК» будет доступ к медиатеке соцсети. При покупке колонки компания подарит полгода подписки на «Музыку ВК».
В устройство интегрирована интеллектуальная система музыкальных рекомендаций, которая подбирает треки с учётом пользовательских предпочтений. «Капсула» оборудована тремя динамиками и усилителем, а её мощность составляет 30 Вт.
Компания Mail.ru Group планирует сделать смарт-колонку частью системы «умного» дома. С её помощью можно будет управлять различными электроприборами и розетками. Первыми партнерами выступят в развитии этой технологии станут «Ростелеком» и Redmond.
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