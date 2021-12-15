«Взрослые пользователи часто прибегают к помощи „Маруси“ на кухне: она может поставить таймер, найти рецепт блюда и включить атмосферную музыку для праздничного вечера. Благодаря советам экспертов эногастрономии „Маруся“ поможет составить меню для новогоднего стола и открыть новые вкусовые сочетания», — говорит директор по продукту Анатолий Кульбацкий.

«В каждой дружественной компании есть человек, которому доверяют выбор напитка к еде. Это почетная роль выглядит еще более экспертной, если речь заходит о вине. Ведь разобраться в его многообразии обывателю непросто. Как быть, если решение нужно принять здесь и сейчас, и на кону праздничное настроение? На помощь приходят новые технологии», — рассказывает Александр Щуренков, издатель Simple Wine News.







Издание о виноделии и гастрономии Simple Wine News и голосовой помощник «Маруся» запустили скилл «Советы сомелье», с помощью которого можно подбирать напитки к блюдам и узнать о новых сочетаниях продуктов. Эксперты эногастрономии составили более сотни вкусовых комбинаций для новогоднего стола.С помощью скилла пользователи могут по-новому взглянуть на традиционное праздничное меню. Голосовой помощник составляет фудпейринг по шести типам и двадцати сортам винограда. «Маруся» посоветует сопровождение для мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, сыров и десертов. Например, расскажет об особенностях напитков и как они раскрывают вкус блюда.Для включения нужно попросить «Марусю» запустить навык «Советы сомелье» или сказать: «Запусти режим советы сомелье». Голосовой помощник обязательно потребует подтвердить возраст — скилл доступен пользователям старше 18 лет.«Маруся» — голосовой помощник экосистемы VK. «Марусю» можно попросить написать сообщение или позвонить другу из «ВКонтакте», заказать еду, прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить аудиокнигу или любимый трек и многое другое. «Маруся» доступна в отдельном приложении для Android и iOS, в социальной сети «ВКонтакте», умной колонке «Капсула» и «Капсула Мини», в приложении «Почта Mail.ru», браузере Atom и в устройствах партнёров.