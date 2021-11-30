VK объявила о том, что музыкальный сервис Boom официально закрыт. Об этом сообщают несколько российских СМИ со ссылкой на саму VK.
Музыкальный стриминг-сервис Boom от Mail Ru Group был запущен в 2016 году взамен приложения «Музыка ВКонтакте». Он позволял слушать музыку в подборках или искать ее в общем каталоге сервиса, а также составлять плейлисты. Теперь Boom закрыт.
Вместо этого сервиса компания запустила новый — «VK Музыка». Приложение сервиса будет основано на приложении Boom, но сам стриминг объединит в себе сразу несколько продуктов VK, связанных с музыкой: помимо аудио-библиотеки самого стриминг-сервиса, в него войдут музыкальные разделы соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и продукты для музыкантов и лейблов. Всё это объединится под общие технологии рекомендаций.
В ближайшее время VK обещает добавить алгоритм, который сможет анализировать так называемую «музыкальную совместимость» пользователей. Эти данные будут использоваться для подбора персональных плейлистов для людей, чьи музыкальные вкусы очень схожи. Технология уже прошла тестирование и показала хороший результат — в 2021 году пользователи слушали плейлисты, составленные этим алгоритмом, на 54% чаще, чем раньше.
В приложении «VK Музыка» также есть бесконечный плейлист VK mix — он составляется в согласии с предпочтениями и поведением пользователя.
Компания отмечает, что для подписчиков VK Combo ничего не изменится — «VK Музыка» заменит собой Boom и будет доступна в составе уже приобретенной подписки.
Ранее мы рассказали о том, что VK провела большой ребрендинг своих продуктов. То же самое сделал и Марк Цукерберг со своими компаниями и сервисами. А вот Apple почти не обновляет некоторые свои приложения, но при этом хитро «накручивает» им рейтинг.
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