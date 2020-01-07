На CES 2020 компания Mecedes-Benz показала невероятный концепт-кар, вдохновленный фильмом «Аватар» 2009 года. Автомобиль получил название Vision AVTR, он разрабатывался совместно с режиссером Джеймсом Кэмероном.







































Фото The Verge



Mecedes-Benz предполагает, что AVTR сможет определять, когда на борту находится семья и автоматически адаптировать все свои режиме под поездку группы людей. Родители смогут следить за детьми с экрана приборной панели. Помимо этого сообщается, что пассажиры заднего сиденья получат доступ к различным развивающим играм с дополненной реальностью.



По замыслу автопроизводителя, концепт-кар работает на органических аккумуляторах графенового типа, для которых не требуются редкие минералы. Внутренняя отделка выполнена из пластика и искусственной кожи. Представители Mercedes-Benz сообщили, что сферические колеса оказывают меньше деструктивного влияния на природные ландшафты.

Mecedes-Benz называет Vision AVTR «живым существом». Одна из основных особенностей концепт-кара — бионические закрылки на заднем стекле. С помощью этого приспособления автомобиль может «общаться» с человеком различными жестами. Помимо этого, машина оборудована сферическими колесами, которые, по словам автопроизводителя, позволяют передвигаться боком.Как в случае со всеми остальными концепт-карами, Vision AVTR предназначен для демонстрации того, как Mecedes-Benz видит автомобиль будущего. В салоне отсутствует руль, таким образом автопроизводитель предполагает, что этот футуристический концепт полностью автономен.





