Электрифицированный скутер Stator — одна из самых интересных разработок в сегменте индивидуального транспорта. Устройство наконец-то выходит на рынок.
Уникальный дизайн с большими колесами оказался очень популярным. Концепт был создан директором по промышленному дизайну Натаном Алленом в ArtCenter College of Design в Пасадене, Калифорния. Это решение привлекло внимание бизнесмена и инвестора Патрика Сун-Шиона, основателя NantWorks. Компания подготовила электроскутер к выходу на рынок.
Благодаря самобытному дизайну, Stator выглядит действительно уникально на фоне аналогов. Его односторонний руль оснащается поворотным дросселем, тормозным рычагом, кнопкой звукового сигнала, индикатором заряда аккумулятора и клавишей включения / выключения. Вся необходимая проводка проложена внутри рулевого штока.
Этот электросамокат способен развивать максимальную скорость до 50 км/ч и поставляется с батареей 1 кВт-ч. По словам производителя, одного заряда хватает Stator для преодоления до 129 километров.
Уникальный дизайн с большими колесами оказался очень популярным. Концепт был создан директором по промышленному дизайну Натаном Алленом в ArtCenter College of Design в Пасадене, Калифорния. Это решение привлекло внимание бизнесмена и инвестора Патрика Сун-Шиона, основателя NantWorks. Компания подготовила электроскутер к выходу на рынок.
Благодаря самобытному дизайну, Stator выглядит действительно уникально на фоне аналогов. Его односторонний руль оснащается поворотным дросселем, тормозным рычагом, кнопкой звукового сигнала, индикатором заряда аккумулятора и клавишей включения / выключения. Вся необходимая проводка проложена внутри рулевого штока.
Этот электросамокат способен развивать максимальную скорость до 50 км/ч и поставляется с батареей 1 кВт-ч. По словам производителя, одного заряда хватает Stator для преодоления до 129 километров.
«Полностью электрифицированный скутер Stator работает довольно тихо, предоставляя водителю комфортные условия в передвижении по городским пробкам. Устройство представляет собой значительный прогресс в области мобильности, что, в свою очередь, резко контрастирует на фоне шумных скутеров с двигателем внутреннего сгорания, которые душат городские дороги и тротуары», — NantWorks.
На электроскутер стартовал предварительный заказ. Stator оценен в 3995 долларов, а для того, чтобы оформить предзаказ, понадобится внести предоплату в размере 250 долларов. Первая партия из 1000 устройств Launch Edition будут украшены специальной механической пластиной с номером и подписью команды разработчиков. Поставки ожидаются в начале 2020 года.
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