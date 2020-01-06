Электрифицированный скутер Stator — одна из самых интересных разработок в сегменте индивидуального транспорта. Устройство наконец-то выходит на рынок.Уникальный дизайн с большими колесами оказался очень популярным. Концепт был создан директором по промышленному дизайну Натаном Алленом в ArtCenter College of Design в Пасадене, Калифорния. Это решение привлекло внимание бизнесмена и инвестора Патрика Сун-Шиона, основателя NantWorks. Компания подготовила электроскутер к выходу на рынок.Благодаря самобытному дизайну, Stator выглядит действительно уникально на фоне аналогов. Его односторонний руль оснащается поворотным дросселем, тормозным рычагом, кнопкой звукового сигнала, индикатором заряда аккумулятора и клавишей включения / выключения. Вся необходимая проводка проложена внутри рулевого штока.Этот электросамокат способен развивать максимальную скорость до 50 км/ч и поставляется с батареей 1 кВт-ч. По словам производителя, одного заряда хватает Stator для преодоления до 129 километров.