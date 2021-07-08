Компания Ookla, специализирующаяся на тестировании и анализе скорости интернета, опубликовала результаты исследования качества мобильного интернета в России. «МегаФон» показал лучшие результаты, опередив других операторов по ключевым показателям. Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.
Исследование основано на более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов.
Средняя скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 33,19 Мбит/с, Самаре — 25,21 Мбит/с, Краснодаре — 25,76 Мбит/с, Екатеринбурге — 32,73 Мбит/с, Новосибирске — 41,05 Мбит/с, Владивостоке — 43,03 Мбит/с.
Высокие скорости мобильного интернета позволяют без задержек играть в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы.
«„МегаФон“ сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
В первом полугодии 2021 года «МегаФон» развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов. Компания продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.
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Каплей стало то, что каждое лето на машине едем на Российский юг.
Мой Мегафон ловил в крупных городах, дальше города и на трассе тишина, жена смотрит кино через Мтс все 2000 км и хоть бы один сбой.
А когда на работе в офисе мегафон перестал даже звонки ловить, я ушёл на Мтс и ни за полгода ещё ни разу не пожалел
Как скорость влияет на пинг?
Но покрытие и скорость — не всегда решают. В итоге пользуюсь на даче именно Мегафоном. У них есть приятная «мелочь» в виде реального unlimited тарифа. А у Теле2 нет 🤪