МегаФон протестировал российский планшет KVADRA_T

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«Лаборатория МегаФона исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi-Fi. Мы рады, что отечественные производители тестируют у нас свои устройства. Это отличная иллюстрация взаимовыгодного сотрудничества: партнер получает качественное проверенное оборудование и счастливых покупателей, мы — такое же устройство в своей сети и довольных абонентов», — говорит руководитель Санкт-Петербургского Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

«Технологии KVADRA — это сервисы и устройства, которые бесшовно интегрируются в жизнь человека, упрощая повседневные задачи. При разработке KVADRA_T мы стремились создать устройство, с которым всегда можно оставаться на связи дома, на работе и в путешествиях. Для этого мы интегрировали в планшет модуль связи с поддержкой 4G и сейчас разрабатываем сервис, который поможет быстро и легко находить подключенные устройства KVADRA в случае их утери, — рассказал генеральный директор KVADRA Дмитрий Черкасов. — Мы высоко ценим профессионализм экспертов МегаФона и благодарны им за возможность протестировать планшет в условиях, максимально приближенных к реальным. Нам удалось подтвердить эффективность устройства во всех сценариях использования. Это также важный этап в развитии нашей мобильной ОС, который демонстрирует возможности и зрелость системы».

Специалисты петербургской лаборатории МегаФона по исследованию устройств провели тестирование нового планшета KVADRA_T на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях. Девайс от компании YADRO успешно прошел все шесть этапов испытаний и две сессии верификации.Планшет KVADRA_T, который производится на крупнейшем в России заводе полного цикла Ядро Фаб Дубна, протестировали по обширной программе, состоящей из 250 тест-кейсов. В их число вошли звонки, передача данных, отправка SMS, переключение между сетями 2G/3G/4G и многое другое.В рамках теста специалисты также проверили процесс обмена информацией между устройством и сетью, провели отработку различных пользовательских сценариев, проверили правильность калибровки связки «чипсет-антенна», замерили скорость передачи данных и настройку индикации оборудования. Планшет KVADRA_T подтвердил надежность и эффективное функционирование всех технических компонентов системы, обеспечивающих бесперебойную связь.Новый планшет KVADRA_T работает под управлением собственной операционной системы kvadraOS, совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы kvadraOS позволяют взаимодействовать с современными сетями связи и отвечать запросам пользователей, которые ожидают высокого качества связи и скорости передачи данных от устройства.Центр по исследованию и тестированию оборудования МегаФона проводит диагностику устройств на тестовой мобильной сети с использованием всех имеющихся на сегодня технологий, включая VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi и 5G. Лаборатория располагается в помещениях, защищенных от внешнего электромагнитного воздействия, и обладает всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет. Созданные условия позволяют настроить предоставляемое разработчиками оборудование, а также проверить поддержку абонентским устройством различных сервисов на сети оператора.