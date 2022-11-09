МегаФон раздаст безлимитный интернет для покупок в день распродаж 11.11

Абоненты смогут совершать покупки, не думая о потраченных гигабайтах11 ноября в День всемирного шопинга МегаФон предоставляет неограниченный интернет-доступ для покупок в маркетплейсах Wildberries, Ozon и Lamoda. Бесплатный мобильный интернет будет доступен ровно сутки, чтобы абоненты смогли спокойно заняться приобретением товаров. Услуга не требует подключения и доступна всем абонентам МегаФон с положительным балансом.По статистике МегаФона, наибольшим спросом у россиян в день распродаж пользуются одежда и обувь. Вторая по популярности категория — бытовая техника и электроника, также в этот день активно покупают детские товары и книги.Всемирный день шопинга, настал и в собственном интернет-магазине МегаФона, который можно найти приложении для абонентов. Скидки действуют более, чем на 700 товаров. Приложение доступно даже при отрицательном балансе. Совершая покупки из личного кабинета, не нужно регистрироваться и вводить свои данные, при этом есть возможность отслеживать статус заказа, который обновляется автоматически.