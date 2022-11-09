Яндекс Плюс запускает игру с полезными призами
Артем Фунтиков —
Игроки получат баллы Плюса, которые можно потратить на покупки, поездки и заказы в сервисах Яндекса.
Мобильная игра Плюс Сити предлагает пользователям построить собственный виртуальный город наполнив его необычными зданиями, объектами и персонажами, параллельно выполняя различные квесты и играя в мини-игры. Развитие города добавляет новые возможности в игре и баллы, которые можно потратить в сервисах Яндекс Go, Еда, Лавка, Маркет, Музыка, Кинопоиск и Яндекс Заправка.
Повысить свой игровой уровень можно, выполняя квесты или смотря фильмы, слушая треки или заказывая товары на Маркете. Так пользователи смогут быстро ознакомиться со всеми преимуществами подписки Яндекс Плюс. Также в Плюс Сити доступно несколько увлекательных мини-игр.
Постепенно город будет наполняться отсылками к разнообразным фильмам, сериалам и музыкальным группам. Среди обитателей Плюс Сити появятся популярные рэперы, персонажи из фильмов и известные блогеры.
Чтобы начать строить свой город необязательно быть подписчиками Плюса. Но только подписчики смогут получать в игре баллы Плюса и тратить их в реальном мире и только подписчикам будут доступны игровые преимущества.
Игру Плюс Сити уже можно скачать в Google Play, в App Store игра появится позже.
Скачать Плюс Сити из Google Play
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