





«МегаФон» приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START. Это позволит онлайн-кинотеатру укрепить позиции на рынке. Сделка будет реализована в два этапа, в результате доля мобильного оператора в компании составит 33,8%, она не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества. Контроль сохраняется за текущими акционерами и основателями сервиса.Аудитория видеосервиса START — более одного миллиона платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас компания занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем Люди», «Вне игры», «Текст», «Отель Белград», а также премьеры этой осени — сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие. В разработке START более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию.START активно развивается за пределами СНГ, в том числе совершил несколько крупных сделок по своим оригинальным проектам, которые стали важным шагом признания современного российского контента в мире: киносериал «Лучше, чем люди» стал первым проектом из Восточной Европы, проданным для Netflix Original, «Содержанки» — первый российский сериал, вышедший на Amazon Prime под брендом Originals and Exclusives. На фестивале Canneseries 2020 сериал «257 причин, чтобы жить» получил приз за лучшее актерское исполнение, он стал первым проектом из России, который завоевал награду.