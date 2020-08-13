На протяжении всего квартала мы поддерживали абонентов, предлагая самые актуальные услуги бесплатно — открыли доступ к собственным платформам «МегаФон ТВ», «Мегафон Образование» и «МегаФон Игры», обнулили стоимость трафика на популярные мессенджеры, сервисы доставки еды, онлайн-аптеки и образовательные порталы. Все это время мы предлагали специальные условия для общения абонентов, находящихся в роуминге, в том числе предоставляли бесплатные SMS на российские номера и звонки на основные горячие линии. Это, безусловно, отразилось на финансовых результатах по сравнению с прошлым годом, но позволило сохранить комфортные условия и качество услуг для абонентов.



В разработке своих решений и услуг «МегаФон» ориентируется на цифровых абонентов. Во втором квартале число пользователей передачи данных в России увеличилось на 4,2%. Мы видим высокий потенциал роста в этой области, и пандемия ускорила развитие этого тренда. В период самоизоляции наши абоненты стали чаще пользоваться онлайн-сервисами — на 30% вырос трафик «МегаФон ТВ», на 28% — сервиса «МегаФон Книги», а посещаемость игровой платформы увеличилась в 2,5 раза. Мы запустили собственный сервис подкастов, отметив рост популярности этого формата в нашей сети. В условиях ограничений, введенных в ряде регионов в отношении розничных сетей, наши клиенты стали чаще делать онлайн-покупки. Количество заказов в интернет-магазине «МегаФона» увеличилось на 40%.

Основное влияние на сервисную выручку оказало падение роуминговых доходов в связи с закрытием границ, закрытие существенной части розничной сети, снижение средней мобильной выручки на абонента из-за изменения потребления в период карантинных мероприятий в регионах.



При этом цифровая выручка показала рост на 37% во втором квартале, главным образом благодаря росту потребления видеосервисов и прочих контент-услуг в изоляции, услуг, связанных с организацией удаленного доступа, услуг анализа больших данных, а также благодаря новым контрактам на мобильные АТС, М2М услуги.



Выручка от продажи оборудования и аксессуаров во втором квартале 2020 года снизилась на 24,7% и составила 5 186 млн руб. в связи с введением режима самоизоляции, закрытием торговых точек и снижением покупательского спроса.



Снижение выручки и, как следствие, валовой прибыли привело к снижению показателя OIBDA на 8,4% до 35 625 млн руб. во втором квартале 2020 года. При этом компании удалось удержать рентабельность OIBDA на уровне прошлого года — 45,4%, главным образом за счет снижения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на продажи и маркетинг и экономии общехозяйственных затрат, в том числе за счет инициатив по повышению эффективности процессов в условиях непростой для бизнеса ситуации.







Оператор сотовой связи объявил финансовые результаты за период с апреля по июнь 2020 года. Он увеличил чистую прибыль вопреки влиянию пандемии коронавируса.• Выручка сократилась на 8,3% и составила 78,5 млрд руб.• Сервисная выручка снизилась на 6,9% и составила 73,4 млрд руб.• Продажи оборудования и аксессуаров сократились на 24,7% до 5,2 млрд руб.• Показатель OIBDA сократился на 8,4% до 35,6 млрд руб., рентабельность OIBDA стабильна на уровне 45,4%• Операционный CAPEX снизился на 20,1% до 13,1 млрд руб.• Чистая прибыль выросла на 35,2% до 4 млрд руб.• Общий долг сократился на 17,7 млрд руб. до 357,4 млрд руб.• Количество абонентов в России сохранилось на уровне 75,4 млн• Число пользователей передачи данных выросло на 4,2% до 34,9 млнСокращение выручки было вызвано оптимизацией затрат на связь со стороны абонентов, как частных, так и в корпоративном сегменте. Кроме того, чтобы поддержать абонентов в период самоизоляции, «МегаФон» в течение нескольких месяцев предоставлял некоторые услуги бесплатно, что тоже повлияло на выручке. Доход снизился и из-за сокращения оказания услуг в международном роуминге, вызванном закрытием границ.Приток абонентов и выручка от продажи товаров и услуг были ограничены временным закрытием салонов связи на период пандемии и снижением потребительской способности россиян. Общее количество посетителей салонов связи МегаФона во втором квартале было на 40% ниже, чем годом ранее, а выручка от продажи оборудования и аксессуаров сократилась на 24,7% до 5,2 млрд руб.Фиксированная выручка составила 6,8 миллиарда рублей, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Этот рост обусловлен увеличением денежных денежных поступлений от оказания услуг домашнего интернета, услуг информационной безопасности и облачных решений в условиях введения нерабочих дней, когда сотрудникам многих организаций пришлось работать дома.Экономия«МегаФону» удалось минимизировать влияние падения выручки и удержать рентабельность OIBDA на уровне прошлого года за счёт сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на продажи и маркетинг и общехозяйственных затрат. Показатель OIBDA остался на уровне прошлого года — 45,4%. Чистая прибыль при этом выросла на 35,2%, что было обусловлено повышением операционной эффективности и сокращением затрат на финансирование в связи с планомерным снижением долговой нагрузки.База абонентов «МегаФона» в России осталась на уровне второго квартала прошлого года — 75,4 млн. Количество пользователей мобильного интернета продолжило расти — на 4,2% до 34,9 млн человек или 46,3% от общей абонентской базы. Количество зарегистрированных 4G-устройств в сети «МегаФона» увеличилось на 14,5% до 35 млн штук.За второй квартал количество базовых станций «МегаФона» увеличилось на 2,3% до 189 тысяч. В стандартах LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тысяч базовых станций. Эти работы позволили операторы поддерживать высокое качество голосовой связи и мобильного интернета. Компания Ookla по итогам исследования, проведенного в первом полугодии 2020 года, признала мобильный интернет «МегаФона» самым быстрым в России.Топ-менеджеры «МегаФона» рассказали, как оператору удалось преодолеть отрицательное влияние пандемии коронавируса и оптимизировать расходы, не только сохранив показатели прибыли, но и увеличив их.