Мегафон

МегаФон вдвое увеличил скорость мобильного интернета на Курском вокзале

Артем
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МегаФон улучшил сеть в одном из крупнейших транспортных хабов столицы — Курском вокзале. Скорость мобильного интернета стала в два раза выше для пассажиров МЦД, междугородних и пригородных поездов.

Мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров, прибывающих на Курский вокзал. Более 70% от всего мобильного интернет-трафика абоненты тратят на соцсети, переписку в мессенджерах и просмотр видеоконтента.

Стало известно, что МегаФон, один из ведущих мобильных операторов, установил на базовых станциях современное оборудование, задействовал новые частотные диапазоны, а также построил дополнительные базовые станции. На сети внедрена технология для управления трафиком. Система позволяет автоматически перераспределять нагрузку между базовыми станциями. Это особенно требуется в час пик с 18 до 19 часов, когда фиксируется максимальная нагрузка на сеть. В результате модернизации качество покрытия сети увеличилось в полтора раза, а скорость мобильного интернета выросла вдвое.
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Комментарии

Johnny
+236
Johnny
Очень своевременно. Как раз после выступления президента. :D
38 минут назад
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