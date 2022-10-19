МегаФон вдвое увеличил скорость мобильного интернета на Курском вокзале

МегаФон улучшил сеть в одном из крупнейших транспортных хабов столицы — Курском вокзале. Скорость мобильного интернета стала в два раза выше для пассажиров МЦД, междугородних и пригородных поездов.Мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров, прибывающих на Курский вокзал. Более 70% от всего мобильного интернет-трафика абоненты тратят на соцсети, переписку в мессенджерах и просмотр видеоконтента.Стало известно, что МегаФон, один из ведущих мобильных операторов, установил на базовых станциях современное оборудование, задействовал новые частотные диапазоны, а также построил дополнительные базовые станции. На сети внедрена технология для управления трафиком. Система позволяет автоматически перераспределять нагрузку между базовыми станциями. Это особенно требуется в час пик с 18 до 19 часов, когда фиксируется максимальная нагрузка на сеть. В результате модернизации качество покрытия сети увеличилось в полтора раза, а скорость мобильного интернета выросла вдвое.