Запускается замена Apple Pay и Google Pay в России



В России начинается тестирование отечественной замены бесконтактных платежей со смартфонов. Об этом сообщают «Известия».



Согласно источнику, речь идет о системе бесконтактной оплаты покупок посредством QR-кодов. Российская платежная система «МИР» сообщает, что с 25 октября в стране начнут тестировать новую систему офлайн-оплаты покупок в магазинах. В перспективе она будет работать как на iOS, так и на Android-смартфонах.





«QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — представитель НСПК «МИР».



На данный момент дело только за конкретными банками — вся необходимая информация и техподдержка будет им предоставлена, банкам нужно только внедрить себе новую систему. Одним из первых собирается это сделать «Почта Банк», однако сроки запуска не называются. При этом «МТС Банк» пообещал, что его клиенты смогут генерировать QR-коды для оплаты уже с 25 октября — это можно будет сделать в приложении Mir Pay.



Главное отличие метода оплаты «МИР» от СБП — генерирование QR-кода. При использовании СБПэй код отображается на экране продавца, а покупатель сканирует его для совершения оплаты; в случае с методом оплаты от «МИРа» QR-код генерирует покупатель, а продавец должен его отсканировать. Источник отмечает, что второй вариант гораздо быстрее первого.



Новый метод оплаты будет работать только с картами «МИР» и предоставит достойную замену не работающим в РФ Apple Pay и Google Pay, если банки начнут внедрять прием таких платежей в свои сервисы и эквайринг. Что касается начисления кэшбека, то, по заявлению ПСБ, техническая возможность для этого имеется — последнее слово в этом вопросе останется за конкретными банками.