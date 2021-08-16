«При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребёнком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе», — прокомментировал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.







«МегаФон» предложил пользователям тариф «Первый Семейный» — без абонентской платы и позволяющий всегда оставаться на связи с близкими. Пользователи тарифа получают безлимитную голосовую связь с членами семьи даже при отрицательном балансе и неограниченный трафик для общения друг с другом в популярных мессенджерах.По данным «МегаФона», подрастающее поколение в раннем возрасте активно использует гаджеты. 80% российских детей в возрасте до 8 лет имеют собственный смартфон или телефон. 8 из 10 родителей признаются, что основными причинами для таких подарков является желание всегда быть на связи с ребёнком и приобщить его к современным технологиям.В рекламе «Первого Семейного» снялся Брюс Уиллис (правда не настоящий, а созданный с помощью технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов) и комик Азамат Мусагалиев.Абоненты «Первого Семейного» ежемесячно получают 1 Гб мобильного интернет-трафика и возможность при необходимости докупить пакеты минут и гигабайт. Безлимитное общение c близкими становится доступным для абонентов после вступления в семейную группу, которую можно создать в мобильном приложении в разделе «Моя семья». Группа позволяет бесплатно объединять до 11 человек. Организатор группы может контролировать и пополнять баланс участников, докупать необходимые опции или тарифы, а также узнавать, когда баланс каждого члена семьи приближается к нулю.Подключить тариф «Первый Семейный» можно в салонах «МегаФона», на сайте или в мобильном приложении.