





Ровно 20 лет назад, 24 марта 2001 года, Apple начала продажи операционной системы Mac OS X, преемницы классической Mac OS 9. Версия 10.0, также известная как Cheetah, была известна своим полупрозрачным интерфейсом Aqua и не самой высокой стабильностью.За эти два десятилетия операционная система для компьютеров Apple претерпела множество изменений и выдержала две смены архитектуры, и именно релиз Mac OS X стал одним из первых шагов к выходу компании из кризиса и ее превращению в мирового технологического гиганта.Абсолютно новая на тот момент система была представлена в январе 2000 года на выставке Macworld Expo. На презентации Стив Джобс сказал, что «Mac OS X порадует потребителей своей простотой и поразит профессионалов своей мощностью». По его словам, это «самое важное программное обеспечение» от Apple со времен оригинальной операционной системы для Macintosh 1984 года.В системе появились многие узнаваемые элементы, такие как док-панель для быстрого доступа к приложениям и обновленный Finder для управления файлами. Ну и конечно же сам интерфейс Aqua был произведением искусства с его полупрозрачными окнами, кнопками и полосами прокрутки.Также появилось расширенное управление питанием, позволившее iBooks и PowerBooks (ноутбукам Apple тех лет) мгновенно выходить из спящего режима, динамическое управление памятью и графический движок Apple Quartz 2D для «потрясающей графики». Система поставлялась с QuickTime 5, iMovie 2, iTunes и AppleWorks (программное обеспечение Apple для повышения производительности в то время).Mac OS X была построена на новом ядре Apple Darwin, и поэтому для лучшей работы старое ПО нужно было переписать его под новую ОС — именно из-за этого она целых 12 месяцев была в бете. Однако все еще у системы хватало проблем со стабильностью, поэтому всего спустя полгода была выпущена Mac OS X 10.1 Puma с исправлением ошибок.Сейчас это кажется странным, но Mac OS X была платной и стоила 129 долларов (почти 10 тысяч рублей). Лишь в 2013 году Apple перестала взымать плату за апдейты до новых версий системы. При этом годом ранее, в 2012-ом, Mac OS X превратилась в OS X, приобретя более минималистичный дизайн.В 2016 году последовало новое переименование — система стала называться macOS, чтобы лучше соответствовать другим ОС от Apple, таким как iOS, tvOS и watchOS. Что интересно, последняя на данный момент macOS Bug Sir формально не относится к линейке OS X — она имеет 11-ый номер. Это не удивительно, ведь именно в этой системе Apple добавила поддержку процессоров ARM и приложений для iOS, что более чем оправдывает изменение порядкового номера.