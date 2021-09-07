«МегаФон» запустил авторский тариф «Без переплат. Интернет DreamTeamHouse» совместно с популярным российским TikTok-домом. Тариф предоставляет безлимитное общение в популярных соцсетях и мессенджерах, позволяет бесплатно пользоваться музыкальными сервисами при любом балансе, а также получать эксклюзивные бонусы от блогеров Dream Team House.
TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире во втором квартале 2021 года, следует из отчета App Annie. Количество пользователей сервиса постоянно растет — только с начала года трафик на ресурс в сети «МегаФона» вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
«Мы постоянно анализируем потребности нашей аудитории и видим, что абоненты активно вовлекаются в проекты с участием известных блогеров. Dream Team House — самое популярное в России сообщество TikTok-блогеров с более чем 136 млн подписчиков у его участников. Мы разработали совместный тариф, в который включены все самые актуальные сервисы — соцсети, мессенджеры, музыка, которыми можно пользоваться безлимитно при любом балансе», — комментирует директор по Digital-коммуникациям и специальным проектам «МегаФона» Илья Александров.
Пользователи нового тарифа «Интернет DreamTeamHouse» получат возможность попасть на встречу с блогерами Даней Милохиным, Аней Покров и Артуром Бабичем, стать героями их TikTok-роликов и увидеть звездных блогеров среди своих подписчиков.
Подробные условия тарифа можно узнать на сайте. Подключиться к тарифу можно любым удобным способом, в том числе через личный кабинет абонента, в салоне, на сайте интернет-магазина «МегаФона».
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