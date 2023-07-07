Мексиканцы сняли супергеройский фильм уровня Marvel на iPhone 14 Pro

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале остросюжетным короткометражным фильмом под названием Huracan Ramirez vs. La Piñata Enchilada («Ураган Рамирес против Переполненной Пиньяты»).Ролик длительностью 13 минут был полностью снят на iPhone 14 Pro с использованием дополнительных аксессуаров и программного обеспечения. Режиссёрами короткометражки выступили Таня Вердузко и Адриан Перес.По сюжету легенда городка Луча Либре Ураган Рамирес должен сразиться со злой пиньятой, терроризирующей всю Мексику. Монстра по неосторожности создал мальчик, который заменил сахар на очень острый порошок чили в процессе изготовления пиньяты. Это привело к хаосу.Помимо самого фильма, Apple поделилась роликом с процессом создания этого шедевра.