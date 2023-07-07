Мексиканцы сняли супергеройский фильм уровня Marvel на iPhone 14 Pro

Фархад
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Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале остросюжетным короткометражным фильмом под названием Huracan Ramirez vs. La Piñata Enchilada («Ураган Рамирес против Переполненной Пиньяты»).

Ролик длительностью 13 минут был полностью снят на iPhone 14 Pro с использованием дополнительных аксессуаров и программного обеспечения. Режиссёрами короткометражки выступили Таня Вердузко и Адриан Перес.



По сюжету легенда городка Луча Либре Ураган Рамирес должен сразиться со злой пиньятой, терроризирующей всю Мексику. Монстра по неосторожности создал мальчик, который заменил сахар на очень острый порошок чили в процессе изготовления пиньяты. Это привело к хаосу.

Помимо самого фильма, Apple поделилась роликом с процессом создания этого шедевра.
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Источник:
Apple
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