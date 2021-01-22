





Сейчас у мессенджера Signal большой приток новых пользователей на фоне изменений политики конфиденциальности WhatsApp. В его последней бета-версии обнаружили ряд похожих функций.Судя по всему, в ближайшее время у Signal появится возможность установки разных обоев в чатах. Такая функция уже была доступна в большинстве популярных мессенджеров. Еще одно нововведение позволяет пользователям писать короткие сообщения в статусах, которые увидят другие люди, просматривая свой список контактов. В Signal также будут присутствовать несколько готовых вариантов, например «Недоступен» и тд.Еще одна новинка в последней бета-версии — первый набор анимированных стикеров, а в настольном клиенте Signal появится возможность создавать свои собственные стикер-паки, которыми можно будет поделиться с друзьями и семьей. Помимо этого, в грядущем публичном апдейте обещают добавить режим с низким потреблением трафика для голосовых звонков, а также опцию, позволяющую выбрать место по умолчанию для автоматической загрузки файлов.Не будет лишним напомнить, что разработчики Signal расширили функциональность групповых звонков, в которых теперь могут принять участие до 8 человек. Все опции уже присутствуют в большинстве популярных мессенджеров, тем не менее эта информация будет важна для новых пользователей сервиса, попавшего недавно на первую строчку в магазинах App Store и Google Play.