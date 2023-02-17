Microsoft агрессивно одолела пользователей iPhone рекламой своего браузера

Александр
Компания Microsoft начала усиленно продвигать свой браузер Edge среди пользователей iPhone. Если у человека установлен почтовый клиент Outlook, открыть в нём ссылку так просто не получится — он увидит предложение отказаться от Safari, перейти в App Store, скачать Edge и сделать его основным браузером.

Предложение использовать Edge появляется каждый раз, когда пользователь пытается перейти по ссылке из Outlook, что может раздражать, если проделывать это приходится часто. Такая же реклама может появляться при попытке открыть через Outlook какой-нибудь файл, поддержка которого есть в Edge.



По данным WindowsLatest, это неприятное нововведение появилось сразу у всех пользователей Outlook на iOS. Microsoft убеждает переходить на Edge, указывая, что это быстрый и безопасный браузер. Он основан на том же движке, как и встроенный в iOS браузер Safari, но обладает другим интерфейсом и создан с упором на использование сервисов Microsoft.

Стоит отметить, что Microsoft продвигает Edge в собственной операционной системе Windows ещё наглее и агрессивнее — периодически добавляет его значок на рабочий стол, заново устанавливает (если он был деинсталлирован пользователем), усложняет выбор другого браузера по умолчанию и то и дело показывает уведомления о том, что Chrome медленный и менее безопасный. Доля Edge на рынке браузеров крайне невелика — около 5%.
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