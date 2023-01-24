Microsoft Edge научился открывать две страницы в одной вкладке. Это как?

В свежей тестовой сборке Microsoft Edge была обнаружена неожиданная возможность — в одной вкладке можно разместить сразу две веб-страницы. Новая фича получила название Split Screen и активируется через флаг в скрытых настройках для тестировщиков и разработчиков.После активации флага слева от адресной строки появляется кнопка разделения вкладки на две части. Слева отображается текущая вкладка, а справа можно разместить одну из тех вкладок, которые открыты фоном. Как вариант — справа можно открыть любую другую страницу (из закладок или вбив адрес в адресную строку).Это нововведение ориентировано на тех, кто привык работать сразу с двумя вкладками (например, в одной смотреть видео на YouTube, а в другой проматывать новостную ленту в соцсети или общаться в мессенджере). Ранее для этого приходилось отделять окно, то есть фактически получать две работающие копии браузера.