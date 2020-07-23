Xbox
Сегодня Microsoft провела онлайн-трансляцию Xbox Games Showcase, на которой были представлены новые игры. Собрали всё самое важное в одном материале.

Halo Infinite — новый трейлер и демонстрация игрового процесса





State of Decay 3



Новая игра в серии Forza Motorsport



Everwild



Tell me Why



Ori and the Will of the Wisps
Игра получит обновленную версию для Xbox Series X с поддержкой 4K 120 FPS.



Анонс дополнения для The Outer Worlds
Его планируют выпустить в этом году 9 сентября.



Grounded



Avowed
Новая RPG от студии Obsidian.



As Dusk Falls



Psychonauts 2



Destiny 2
Игра получит оптимизированную версию для Xbox Series X с режимом 4K 60 FPS и будет доступна в сервисе Game Pass.



S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра выйдет на ПК и Xbox Series X, где будет временным эксклюзивом.



Warhammer 40K Darktide



Tetris Effect: Connected



The Gunk



The Medium
В ролике показали игровой процесс одновременно в двух мирах.



Phantasy Star Online 2



CrossfireX



Fable
Игру перезапустят и она выйдет на пк и Xbox Series X.



Watch Dogs Legion
Игру выпустят 29 октября.



Exomecha
Условно-бесплатный онлайн-шутер, который выйдет в 2021 году.



Echo Generation
Релиз запланирован на 2021 год.



Hello Neighbor 2



Balan Wonderworld
Платформер от Square Enix, который выпустят весной 2021 года.



Временные инди-эксклюзивы Microsoft



Запись трансляции Xbox Games Showcase



Все показанные на презентации игр будут доступны подписчикам сервиса Game Pass. Об этом Microsoft сообщила в официальном твиттере Xbox.


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