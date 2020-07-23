Сегодня Microsoft провела онлайн-трансляцию Xbox Games Showcase, на которой были представлены новые игры. Собрали всё самое важное в одном материале.
Halo Infinite — новый трейлер и демонстрация игрового процесса
State of Decay 3
Новая игра в серии Forza Motorsport
Everwild
Tell me Why
Ori and the Will of the Wisps
Игра получит обновленную версию для Xbox Series X с поддержкой 4K 120 FPS.
Анонс дополнения для The Outer Worlds
Его планируют выпустить в этом году 9 сентября.
Grounded
Avowed
Новая RPG от студии Obsidian.
As Dusk Falls
Psychonauts 2
Destiny 2
Игра получит оптимизированную версию для Xbox Series X с режимом 4K 60 FPS и будет доступна в сервисе Game Pass.
S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра выйдет на ПК и Xbox Series X, где будет временным эксклюзивом.
Warhammer 40K Darktide
Tetris Effect: Connected
The Gunk
The Medium
В ролике показали игровой процесс одновременно в двух мирах.
Phantasy Star Online 2
CrossfireX
Fable
Игру перезапустят и она выйдет на пк и Xbox Series X.
Watch Dogs Legion
Игру выпустят 29 октября.
Exomecha
Условно-бесплатный онлайн-шутер, который выйдет в 2021 году.
Echo Generation
Релиз запланирован на 2021 год.
Hello Neighbor 2
Balan Wonderworld
Платформер от Square Enix, который выпустят весной 2021 года.
Временные инди-эксклюзивы Microsoft
Запись трансляции Xbox Games Showcase
Все показанные на презентации игр будут доступны подписчикам сервиса Game Pass. Об этом Microsoft сообщила в официальном твиттере Xbox.
We'll file this one under "good news" pic.twitter.com/uRNGDDvM8e— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 23, 2020
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