We'll file this one under "good news" pic.twitter.com/uRNGDDvM8e — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 23, 2020







Сегодня Microsoft провела онлайн-трансляцию Xbox Games Showcase, на которой были представлены новые игры. Собрали всё самое важное в одном материале.Игра получит обновленную версию для Xbox Series X с поддержкой 4K 120 FPS.Его планируют выпустить в этом году 9 сентября.Новая RPG от студии Obsidian.Игра получит оптимизированную версию для Xbox Series X с режимом 4K 60 FPS и будет доступна в сервисе Game Pass.Игра выйдет на ПК и Xbox Series X, где будет временным эксклюзивом.В ролике показали игровой процесс одновременно в двух мирах.Игру перезапустят и она выйдет на пк и Xbox Series X.Игру выпустят 29 октября.Условно-бесплатный онлайн-шутер, который выйдет в 2021 году.Релиз запланирован на 2021 год.Платформер от Square Enix, который выпустят весной 2021 года.