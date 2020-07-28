Одно из последних обновлений для Windows 10 привело к нарушению работы песочницы (Windows Sandbox) и приложения Windows Defender Application Guard (WDAG). Microsoft признала наличие проблемы, из-за которой при запуске перечисленных функций появляется системная ошибка.
«Песочница Windows» — изолированная виртуальная среда, которая используется для запуска подозрительных приложений и файлов. В таком сценарии зловредное ПО не сможет нанести урон операционной системе. После закрытия песочниц все данные из неё удаляются. WDAG необходим для защиты от различных угроз из сети.
Ранее участники инсайдерской программы Microsoft неоднократно сообщали о наличии этой проблемы до того, как компания развернула публичный запуск обновления. В качестве временного решения предлагается перезагрузить операционную систему, но ошибка может появляться вновь. Компания уже работает над устранением неисправности. Скорее всего проблема будет решена в следующем обновлении Windows.
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