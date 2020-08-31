Microsoft и S7 Airlines объявили о проведении первого совместного онлайн-перелета в авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator. Он будет выполнен 4 сентября по маршруту Москва-Инсбрук в сообществе S7 Airlines во «ВКонтакте». Самолет Airbus A320neo «поднимется в воздух» в 18:00 по московскому времени.
Участников онлайн-перелета ждет не только увлекательное зрелище, но и интересная дискуссия: на борту авиалайнера соберутся эксперты авиасообщества и известные блогеры. Они обсудят множество интересных вопросов, а также расскажут истории из личного опыта. Пилот-инструктор S7 Airlines поделится тем, как устроены различные авиационные процессы, какие факторы учитываются при принятии командиром воздушного судна тех или иных решений. Дополнительно будут организованы включения из кабин трюкового и легкомоторного самолетов, во время которых зрители смогут наблюдать за исполнением фигур высшего пилотажа, а также насладиться видами самых живописных уголков планеты.
Во время трансляции S7 Airlines разыграет среди зрителей три сертификата на полет на настоящем авиационном тренажере в учебном центре авиакомпании S7 Training, а также три сертификата номиналом 10 000 миль программы лояльности S7 Priority.
Австрийский Инсбрук в качестве пункта назначения был выбран неслучайно – это не только красивейший маршрут, но и один из самых сложных для совершения посадки аэропортов из маршрутной сети S7 Airlines. Находясь в самом сердце Тирольских Альп, он подчиняется непростым погодным условиям горного ландшафта, а короткая взлетно-посадочная полоса и особенности захода на посадку требуют исключительного мастерства. Полеты на этот аэродром получают только пилоты, получившие специальный допуск.
Из богатого авиапарка игры для полета был выбран современный лайнер Airbus A320neo с улучшенными экологическими характеристиками. В зависимости от маршрута среднее сокращение расхода топлива составляет до 20%, что позволяет существенно уменьшить выбросы CO₂ в атмосферу. А площадь звукового следа на взлете у этого лайнера на 50% меньше, чем у воздушных судов предыдущего поколения. В ближайшее время в Microsoft Flight Simulator появится фирменная ливрея S7 Airlines.
Microsoft Flight Simulator – продолжение известной серии гражданских авиасимуляторов, разрабатывающееся Microsoft совместно со студией Asobo. Одной из отличительных особенностей нового Microsoft Flight Simulator является реалистичная графика и детализированные земные ландшафты. Благодаря облаку Microsoft Azure и интеграции с картографическим сервисом Bing Maps пользователи смогут посетить любую точку планеты и приземлиться в одном из 37 тысяч аэропортов мира. Технологии в игре обеспечивают также такие возможности, как, к примеру, моделирование реалистичной физики управления самолетом учитывая погоду, скорость полета, температуру за бортом и другие факторы.
Игра уже доступна для приобретения пользователям ПК под управлением Windows 10, а обладатели подписки Xbox Game Pass для ПК (Бета) в составе Xbox Game Pass Ultimate могут скачать игру бесплатно.
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