Microsoft

Microsoft избавляется от своего браузера. Скучать не будем

Артем
internet explorer.jpg

14 февраля 2023 года Microsoft отключит Internet Explorer 11 для Windows 10. 

После удаления устаревшего браузера при попытке открыть Internet Explorer пользователей перенаправят в Microsoft Edge. Все ранее использованные данные (история поиска, закладки и т.д.) будут автоматически перенесены.

Microsoft разместила предупреждение на своем официальном сайте:

«Если ваша организация по-прежнему зависит от Internet Explorer 11, вы должны предпринять определённые шаги, чтобы завершить переход до 14 февраля 2023 г. В ином случае вы рискуете серьезно нарушить рабочие процессы, когда пользователи потеряют доступ к приложениям, зависящим от Internet Explorer 11».

Обновление распространяется для всех устройств на Windows 10, включая корпоративные версии операционной системы. Microsoft не предусматривает механизма отмены изменения. Процесс завершения работы IE11проходил постепенно. В июне 2022 года браузер был удалён из всех версий Windows, кроме Windows 10 LTSC, Windows 8.1 и Windows Server.
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Источник:
Microsoft
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Комментарии

–77
876589
От Майкрософта вообще надо избавляться
Сегодня в 11:07
#
Konstantin Bulatnikov
+96
Konstantin Bulatnikov
К сожалению много оборудования ОПС и видео наблюдения требуется именно Internrt Explorer...
Сегодня в 11:35
#
Esthet
+1673
Esthet
Браузеру для скачивания браузера надо памятник поставить☝🏻
Сегодня в 11:51
#
+20
Mcsimkis
Пока, ослик😭
час назад в 15:18
#
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