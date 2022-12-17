Microsoft избавляется от своего браузера. Скучать не будем

«Если ваша организация по-прежнему зависит от Internet Explorer 11, вы должны предпринять определённые шаги, чтобы завершить переход до 14 февраля 2023 г. В ином случае вы рискуете серьезно нарушить рабочие процессы, когда пользователи потеряют доступ к приложениям, зависящим от Internet Explorer 11».

14 февраля 2023 года Microsoft отключит Internet Explorer 11 для Windows 10.После удаления устаревшего браузера при попытке открыть Internet Explorer пользователей перенаправят в Microsoft Edge. Все ранее использованные данные (история поиска, закладки и т.д.) будут автоматически перенесены.Обновление распространяется для всех устройств на Windows 10, включая корпоративные версии операционной системы. Microsoft не предусматривает механизма отмены изменения. Процесс завершения работы IE11проходил постепенно. В июне 2022 года браузер был удалён из всех версий Windows, кроме Windows 10 LTSC, Windows 8.1 и Windows Server.