Microsoft круто прокачала Xbox втайне от всех

Артем
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Похоже, в преддверии отказа от дисковых игр, компания работает над увеличением скорости загрузки по сети. По словам пользователей прирост увеличился в 10 раз. Об этом сообщает портал Windows report.

Так при загрузке игры пользователь с ником @IdleSloth84 заметил, что скорость увеличилась до 380 МБ/с, с запущенной в фоновом режиме игрой, и до 480 МБ/сек при чистой инсталяции. Другие владельцы консолей заметили прирост до 800 МБ/с, что в 10 раз быстрее, средних 40-80 МБ/с. 

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Однако столь кардинальные изменения пока доступны только участникам закрытой группы Alpha Skip-Ahead. Тем не менее это означает, что Microsoft работают в этом направлении. Об этом также сообщается на официальной страничке программы с последними изменениями прошивки.

Стоит помнить, что не все зависит от Microsoft. Для максимальной скорости при загрузке, может потребоваться сменить тариф у вашего провайдера на более дорогой.
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Источник:
Windows report
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Комментарии

Dmitriy
+863
Dmitriy
Вау, вкрячили нормальные дрова! Не прошло и 5 лет!
Вчера в 23:58
#
–565
Stylus
такие скорости, даже в Москве, редкость.
33 минуты назад
#
–565
Stylus
такие скорости, даже в Москве, редкость.
33 минуты назад
#