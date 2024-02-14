Microsoft круто прокачала Xbox втайне от всех

Похоже, в преддверии отказа от дисковых игр, компания работает над увеличением скорости загрузки по сети. По словам пользователей прирост увеличился в 10 раз. Об этом сообщает портал Windows report.
Так при загрузке игры пользователь с ником @IdleSloth84 заметил, что скорость увеличилась до 380 МБ/с, с запущенной в фоновом режиме игрой, и до 480 МБ/сек при чистой инсталяции. Другие владельцы консолей заметили прирост до 800 МБ/с, что в 10 раз быстрее, средних 40-80 МБ/с.
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Однако столь кардинальные изменения пока доступны только участникам закрытой группы Alpha Skip-Ahead. Тем не менее это означает, что Microsoft работают в этом направлении. Об этом также сообщается на официальной страничке программы с последними изменениями прошивки.
Стоит помнить, что не все зависит от Microsoft. Для максимальной скорости при загрузке, может потребоваться сменить тариф у вашего провайдера на более дорогой.