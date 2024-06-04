Microsoft лишила россиян доступа к облачным и офисным сервисам

Александр


Компания Microsoft отключила от своих сервисов примерно половину российских компаний, которые пользовались её услугами. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Softline, которая являлась одним из официальных дистрибуторов продукции Microsoft в России.

Microsoft отключает организации от облачных сервисов, которые используются бизнесом, в том числе от Visio Online, Project Online и Power BI. Компания отзывает и деактивирует ранее приобретённые лицензии, активировать продукты заново, само собой, не получается. Бесплатные сервисы эта блокировка не затронула, компании могут продолжать пользоваться ими без каких-либо ограничений.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что блокировка сервисов со стороны Microsoft вынудит российские компании переходить на отечественный софт для бизнеса и аналитики. Лицензии на него в условиях ослабившейся конкуренции могут заметно подорожать. В общей сложности Microsoft планирует заблокировать около 50 сервисов, при этом продолжат работать те, что предназначены для некоммерческого использования, в том числе почта Outlook и облачное хранилище OneDrive.

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