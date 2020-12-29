Microsoft & Honor

Microsoft предоставила китайской компании Honor лицензию на поставку ноутбуков с операционной системой Windows 10. Ранее бренд принадлежал Huawei и не мог работать с американскими технологическими корпорациями из-за санкций администрации президента.

Напомним, Huawei запустила Honor для выпуска под этим брендом бюджетных и устройств среднего ценового диапазона. В ноябре 2020 года было принято решение о продаже суббренда компании Shenzhen Zhixin New Information Technology за 15,3 миллиарда долларов. В связи с этим Honor теперь может вести дела с американскими IT-гигантами.

«Honor рада заключить с Microsoft соглашение о глобальном сотрудничестве. Используя их операционную систему и технологии, мы сможем предложить пользователям ПК с выдающимся дизайном, высокой производительностью и первоклассным опытом», — сообщил глава Honor Чжао Мин.

Пока нет точных сроков выпуска новых ноутбуков Honor с Windows 10. Тем не менее это хорошая новость и теперь мы будем ожидать аналогичных новостей о сотрудничестве китайской компании с Google для выпуска новых смартфонов с сервисами поискового гиганта.


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MUO MUO

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