Вас тоже дико бесит Microsoft Edge? Найден простой способ запретить ему открывать ссылки

Microsoft не устаёт навязывать пользователям Windows свой браузер — в том числе усложняя открывание ссылок через сторонние аналоги. К примеру, если в какой-то программе есть ссылка, и вы нажмёте на неё, она откроется не в том браузере, который вы выбрали по умолчанию, а в Microsoft Edge, независимо от того, хочется вам этого или нет.
Windows пытается открывать через Edge все ссылки в документах MS Office, почтовом клиенте Outlook, поиске в меню «Пуск» и на панели задач, во встроенных виджетах и даже в сторонних приложениях. Победить Edge не так просто, как хотелось бы, для этого нужно лезть в шаблоны администрирования Micropsoft 365 и вручную менять поведение операционной системы для каждого типа ссылок, а их несколько десятков.
Хорошо, что разработчики-энтузиасты озаботились этой проблемой и создали утилиты, которые отучают Edge пропускать через себя любые ссылки. Достаточно установить такую утилиту и настроить её, после чего все ссылки будут открываться в вашем любимом браузере, а не в Edge.
Прежде всего узнайте, из какой ветки вы получаете обновления Edge — Stable, Beta, Dev или Canary (это необходимо для правильной настройки блокировки). Запустите Edge, нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу и перейдите в «Справка и отзывы» -> «О программе Microsoft Edge», там вы увидите эту информацию.
Первая утилита — GoAwayEdge. Для её работы требуется предварительно установить .NET 7.0 SDK. и .NET 7.0 Desktop Runtime. Скачайте GoAwayEdge, запустите инсталлятор, примите лицензию, установите утилиту, запустите её, укажите ветку обновления Edge, выберите предпочитаемую поисковую систему и нажмите Next. После этого изменения применятся, и ссылки будут открываться не в Edge, а в браузере, который вы выбрали в качестве основного.
Вторая утилита (более крутая) — MSEdgeRedirect. Скачайте её, запустите, примите условия и перед установкой укажите параметры (источник обновления Edge и предпочитаемые способы открытия ссылок). Завершите установку и наслаждайтесь почти полным отсутствием Microsoft Edge в вашей жизни. Сам Microsoft Edge никуда не денется с вашего компьютера. Если нужно, можно будет запустить его, когда это потребуется.
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