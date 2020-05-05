Осенью 2019 года компания Microsoft представила Windows 10X. Это сильно модифицированная версия Windows 10, которая позиционировалась в качестве операционной системы, создающейся специально для ноутбуков и гибридных устройств с двумя экранами. Microsoft показала собственный прототип такого ноутбука (Surface Neo) и рассчитывала на то, что подобные устройства начнут выпускать другие производители.
Теперь стратегия Microsoft сменилась. Из-за пандемии коронавируса компания не сможет выпустить Surface Neo к концу года, как планировалось изначально, а Windows 10X будет адаптирована для устройств с более традиционным форм-фактором.
Вот что написал вице-президент по продукту Microsoft Панос Панай в блоге компании:
Мир очень сильно изменился с прошлого октября, когда мы представили своё видение новой категории устройств с двумя экранами. Поскольку приоритетом для нас является удовлетворение нужд потребителей, нам необходимо сфокусироваться на том, что им необходимо в текущей ситуации. Наши пользователи полагаются на возможности облачных хранилищ больше, чем когда-либо. И нам кажется, что нужно развивать это направление.
Windows 10X начала создаваться с упором на гибкость, и благодаря этой гибкости Windows 10X сможет поддерживать устройства с одним экраном и поддержкой облачных сервисов для работы, обучения и игр. Эти одноэкранные устройства покажут ряд возможностей Windows 10X, однако вместе с партнёрами из числе OEM-производителей мы по-прежнему работаем над тем, чтобы на рынке появились двухэкранные устройства.
Получается, что Windows 10X теперь создаётся не для того, чтобы можно было выпускать гаджеты абсолютно нового форм-фактора, а с другой целью — чтобы добавить классическим устройствам возможности, которые пригодятся пользователям в условиях социальной изоляции и позволят им продуктивно и эффективно взаимодействовать друг с другом. На что это будет похоже, нам ещё предстоит увидеть.
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