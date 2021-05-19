Кроме выпуска обновления Windows 10 May 2021 Update компания Microsoft также пролила свет на будущее Windows 10X, которая должна была стать инновационной и удобной системой для планшетов с двумя экранами. Увы, предыдущие слухи оказались верны: компания прекращает разработку этой ОС, однако на деле не все так плохо.
Microsoft сообщила, что разработки по Windows 10X «могут быть полезными во многих отношениях и для большего количества клиентов, чем мы первоначально предполагали. Мы пришли к выводу, что технологии в 10X не должны ограничиваться только небольшой подгруппой пользователей». Иными словами, компания планирует перенести все нововведения из Windows 10X в обычную Windows 10.
А набралось их немало, более того, некоторые из них уже есть в ядре Windows в предварительных сборках Windows Insider — например, новая технология безопасных контейнеров для приложений, интегрированная в Microsoft Defender Application Guard, улучшенные возможности голосового ввода и модернизированная сенсорная клавиатура с оптимизированным размером клавиш, звуками, цветами и анимацией.
Также можно отметить, что «закругленный» интерфейс и слайдеры из Windows 10X также перекочевали в ранние сборки Windows 10, так что можно смело говорить о том, что Windows 10X не пополнила «кладбище Microsoft», а скорее перерождается в виде нововведений для обычной Windows 10.
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