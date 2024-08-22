Microsoft опять перенесла релиз самой спорной функции Windows 11

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Функция Microsoft Recall, которая позволяет отследить всю цепочку действий на компьютерах с Windows 11 и Copilot+, снова задерживается. Изначально компания планировала запустить её с новыми ноутбуками в июне, но из-за проблем конфиденциальности и обширных возможностей отслеживания её реализацию отложили до сентября.В ответ на негативную реакцию пользователей Microsoft решила добавить дополнительные меры безопасности в функции Recall и отключить её по умолчанию. Теперь компания выпустила пресс-релиз, в котором перенесла на октябрь внедрение функции Recall для участников программы Windows Insider.Официальные сроки запуска Recall для всех пользователей Copilot+ пока неизвестны. Скорее всего, это произойдёт к лету 2025 года.