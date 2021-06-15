Windows 11

24 июня компания Microsoft расскажет о дальнейшем развитии Windows и, вероятно, представит абсолютно новую операционную систему — Windows 11. В неё будет внесено очень много изменений, в том числе в части дизайна.

В настоящее время у Microsoft, вероятно, готов только концепт Windows 11, но сама операционная система ещё далека от завершения. Такой вывод напрашивается исходя из того, что компания опубликовала вакансию старшего менеджера дизайнерской команды. В объявлении указано, что Microsoft планирует «модернизировать существующие части Windows UX», и новый сотрудник возглавит как раз это направление.

По всей видимости, компании нужны свежие идеи, поскольку она не видит, каким образом в Windows 11 можно использовать текущий дизайн интерфейса, реализованный в Windows 10. И действительно, дизайн Windows 10 очень далёк от идеала. Эта операционная система была выпущена в 2015 году, однако в ней до сих пор встречаются элементы, перешедшие в неё из более ранних версий Windows (в основном Windows 7, но есть и очень старые значки из Windows XP и даже Windows 95).


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